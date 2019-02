Filippo Nigro | «In Campidoglio per prepararmi a Suburra 2»

vanityfair

: Fai sei: Filippo Nigro #Suburra - poisonfreckles : Fai sei: Filippo Nigro #Suburra - zonaila : @AnnaSpocchiossa @CIAfra73 @RaiDue @NetflixIT @SuburraNetflix @AleBorghi_ @filippo_nigro La guarderò - AnnaSpocchiossa : @zonaila @CIAfra73 @RaiDue @NetflixIT @SuburraNetflix @AleBorghi_ @filippo_nigro Dopo, al momento visto body guard… -

(Di sabato 16 febbraio 2019)2:2:2:2:2:2:2:Amedeo Cinaglia, il suo personaggio in, comincia integerrimo e diventa corrotto, i principi di onestà intaccati dalla frustrazione, dal realizzare che nel mondo in cui vive l’integrità viene presa per coglionaggine.comincia questa conversazione dandosi un contegno ma dopo un po’, per fortuna, si lascia andare: «Dovrei smetterla di presentarmi come un family man, ma mi piace la famiglia, fare il padre. Non sono un tipo mondano. Non lo sono mai stato, da ragazzo andavo con le mie sorelle alle feste ma dopo appena dieci minuti già mi ero rotto. A teatro, se posso, evito le prime, alla sera esco poco. Non che qualcuno me lo impedisca, potrei ma non ne ho ...