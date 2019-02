Farmaci per la tosse a base di fenspiride | lo stop dell’UE | “Possibili problemi al cuore”

Black list Prescrire 2018 - un elenco di Farmaci i cui rischi superano i benefici : “Prescrire”, ONG (Organizzazione Non Governativa) costituita in Francia nel 2010, ogni anno pubblica un elenco di farmaci che, dopo una rigorosa valutazione sul rapporto rischi-benefici, eseguita seguendo criteri oggettivi e indipendenti da qualsiasi condizionamento, risulta facciano più male che bene. L’ultimo elenco è stato pubblicato il 1 febbraio, in francese. Un monitoraggio mensile La rivista francese Prescrire ogni mese pubblica analisi ...

Farmaci : ecco perché gli antinfiammatori proteggono dal cancro : Identificato per la prima volta il meccanismo d’azione alla base dell’attività antitumorale dei Farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans). Lo studio, coordinato dall’Università Statale di Milano, e finanziato da Airc e da Fondazione Cariplo, è pubblicato sul ‘British Journal of Cancer’. Oltre alla più nota aspirina, numerosi sono i medicinali di uso comune che appartengono a questa ‘famiglia’, come ...

Tumori - leucemia acuta : speranze da Car-T e Farmaci biologici : La leucemia acuta è una neoplasia che colpisce le cellule contenute nel midollo osseo, che invece di trasformarsi in cellule del sangue occupano progressivamente il midollo osseo bloccandone la funzionalità. La leucemia linfoblastica acuta è il tumore più frequente nell’età pediatrica e colpisce in Italia circa 600 persone all’anno, mentre i casi di leucemia mieloide sono più di 4.500 ogni anno. A fare il punto sulle terapie sono ...

Leucemia acuta - speranze da Car-T e Farmaci biologici : ... osserva Umberto Vitolo, direttore Ematologia del dipartimento di Oncologia ed Ematologia Citta' della Salute e della Scienza di Torino. 'L'efficacia e la bassa tossicita' di queste terapie in ...

Le temperature estreme - alte o basse - possono avere effetti sui Farmaci : ecco quali e in che modo : La maggior parte delle persone è consapevole dei vari effetti che il freddo può avere sulla salute. Tuttavia, gli esperti sostengono che anche le temperature estreme, che siano estremamente alte o estremamente basse, possono influenzare l’efficacia dei farmaci utilizzati per curare certe condizioni. Quanto un farmaco possa essere influenzato dall’esposizione a condizioni molto più calde o molto più fredde di quanto consigliato dai produttori ...

Aids - vaccino italiano permette l’addio ai Farmaci antiretrovirali a vita : In caso di rapporti sessuali non completi si rischia il contagio del virus dell’HIV? Si può prendere la malattia con la saliva?Si può trasmettere ai figli?Quali sono i primi sintomi ?Che differenza c’è tra HIV e Aids?Quanto tempo si può vivere con la malattia?Si può fare il test sull’Aids anche senza impegnativa?Una vita senza farmaci antiretrovirali da prendere costantemente per chi ha contratto il virus Hiv. È un’affermazione che finora ...

Vaccino italiano contro l’Aids abbatte il 90% del virus latente : aperta la strada a un futuro senza Farmaci a vita : Il Vaccino Tat consente il controllo dell’infezione senza ricorrere alla terapia farmacologica perché riduce del 90% il virus latente inattaccabile dalle medicine

Farmaci equivalenti : una nuova campagna per sostenerne la crescita : Nel nostro Paese la cultura sugli equivalenti è ancora scarsa: eppure il tema è quanto mai importante dal momento che il loro sotto-utilizzo aumenta la spesa a carico dei cittadini, riduce la compliance e peggiora gli esiti di salute nei pazienti cronici. Negli anni l’informazione non è mancata ma, alla luce del fatto che alla base di quest’anomalia tutta italiana c’è una combinazione di pregiudizi difficili da superare, la corretta ...

Farmaci : ricerca sfida super-batteri - 59 nuovi antibiotici allo studio : nuovi antibiotici per combattere anche i più insidiosi batteri, oggi sempre più resistenti alle terapie disponibili. “Al momento, nel mondo, vengono utilizzati oltre 700 Farmaci antimicrobici, di cui 450 antibiotici (specificamente mirati contro batteri), 177 antivirali, 88 antiprotozoari e 13 antielmintici. Ma la ricerca sta provvedendo a mettere a punto nuove armi, da sostituire a quelle ‘spuntate’: attualmente ci sono nuovi ...

Allarme esperti : Farmaci epatite C da 2020 fuori da Fondo speciale : Roma, 11 feb., askanews, - Il 2019 per l'Italia rappresenta l'ultimo anno nel quale i farmaci antivirali contro per l'epatite C conserveranno l'etichetta di farmaci 'innovativi', e saranno quindi a ...

Epilessia per i 2/3 in infanzia - ma i Farmaci sono studiati sugli adulti : Informazione adeguata sulla patologia, regimi terapeutici semplici, visite mediche periodiche, interventi per migliorare l’aderenza al trattamento. sono le raccomandazioni della Societa’ Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia) ai responsabili delle cure alle persone con Epilessia. Malattia che interessa in Italia quasi 600mila persone (30 mila nuovi casi all’anno) e che si manifesta, ...

Cervello : un cocktail di 4 Farmaci per ‘rinnovare’ i neuroni : Un cocktail di quattro farmaci riesce a trasformare in neuroni le cellule del Cervello dalla caratteristica forma di stella e che in condizioni normali hanno la funzione di sostenere e nutrire i neuroni. Il risultato, pubblicato sulla rivista Stem Cell Reports, potrebbe essere la base per future terapie contro le malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer. La ricerca è stata condotta dal gruppo dell’americana Penn State guidato da ...