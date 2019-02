Vogliamo migliorare Europa | non uscirne | dice Matteo Salvini

agi

(Di venerdì 15 febbraio 2019) "Non abbiamo alcuna intenzione di uscire dall'cambiarla, migliorarla ma non abbandonarla". Cosi'dopo le parole del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, sulle possibilità di un'Italexit nel caso non si riesca a cambiare questa Ue da decenni "tossica" per l'Italia. Il voto europeo del 26 maggio rappresenta la "nostra ultima speranza per cambiare l'Unione europea: se non si riuscisse a cambiare nulla e l'continuasse con politiche dannose per l'Italia, io, personalmente, suggerirei di" aveva detto Borghi.