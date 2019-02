Taekwondo | Turkish Open 2019 | Tobias Santer | Gabriel Marcomin e Stefanie Kerschbamer

oasport

: #taekwondo Gli italiani non brillano nella giornata odierna del Turkish Open - OA_Sport : #taekwondo Gli italiani non brillano nella giornata odierna del Turkish Open - zazoomnews : Taekwondo Turkish Open 2019: altro torneo di categoria G1 italiani pronti a stupire - #Taekwondo #Turkish #2019:… - OA_Sport : #Taekwondo, Turkish Open 2019: azzurri pronti a stupire in un altro torneo di categoria G1 -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Escono subito di scena i tre italiani in gara oggi aldi. Partiamo dai -68 kg, doveviene eliminato al primo turno dal turco Furkan Astam, vittorioso per 24-4. Successo finale del belga Si Mohamed Ketbi, visto il ritiro dello spagnolo Javier Perez Polo. Sconfitta netta anche per, che nei -74 kg perde 21-1 il primo combattimento contro il danese Junas Shareef. Vittoria dell’uzbeko Nikita Rafalovich, che batte 8-6 in finale l’ucraino Kostiantyn Kostenevych.Per quanto riguarda le altre categorie senior impegnate nella giornata odierna, nei -54 kg si impone l’etiope Solomon Demse, che vince nettamente per 33-14 la finale con l’uzbeko Bakhrom Abdullaev. Nei -58 kg festeggia invece l’irlandese Jack Woolley, con il 40-19 ai danni dell’azero Gashim Magomedov, mentre nei -63 kg vittoria del croato Lovre Brecic, che batte 36-14 in finale lo ...