Sci - Federica Brignone | ' Mi spiace non aver raccolto niente in questo Mondiale'

Sci alpino - Mondiali 2019 : rammarico nelle parole di Federica Brignone. L’azzurra : “Determinante la diversa visibilità nella prima manche” : Lo slalom gigante femminile dei Mondiali di sci alpino ha visto la vittoria della slovacca Petra Vlhova, che ha preceduto di 0″14 la tedesca Viktoria Rebensburg, e di di 0″38 la statunitense Mikaela Shiffrin. Quinta Federica Brignone, 13ma Marta Bassino, fuori nella seconda manche Francesca Marsaglia e Sofia Goggia. Le azzurre a fine gara hanno parlato al sito federale. Federica Brignone si è classificata quinta a 0″87 dalla ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Performance solida - ora sto sul pezzo”. Federica Brignone : “Sono a un secondo - vento decisivo” : Le forti folate di vento hanno caratterizzato la prima manche del gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) il maltempo continua a caratterizzare la rassegna iridata e le ragazze hanno dovuto fare i conti con delle condizioni tutt’altro che ideali. La tedesca Viktoria Rebensburg si trova al comando, le tre italiane di punta occupano sesta, settima e ottava posizione. Sofia Goggia è la migliore a 91 centesimi dalla ...

Federica Brignone : «Lo Sci è un sport quasi esclusivamente mentale. Se ci metti la testa - vinci» : E poi, certo, il vento rischia di rompere le scatole: a marzo ha fatto cancellare la gara delle finali della Coppa del Mondo; stavolta ci ha impedito l'ultima rifinitura, la seggiovia per risalire ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Federica Brignone e Marta Bassino sognano una medaglia nel gigante : I Mondiali di sci alpino di Are 2019 hanno ormai imboccato il rettilineo dell’arrivo. Dopo le prove veloci, le combinate ed il team event, è tempo delle prove tecniche sul pendio svedese. Come consuetudine, sarà il gigante femminile ad aprire questa ultima pagina della kermesse iridata. Per l’occasione l’Italia schiera diverse frecce interessanti al proprio arco, soprattutto due nomi: Federica Brignone e Marta Bassino. Le ...

Sci alpino - gigante femminile Mondiali 2019 : torna Mikaela Shiffrin da favorita - Federica Brignone punta ad una medaglia : Dopo l’odierna giornata di pausa, i Mondiali di sci alpino ad Are ripartono domani con il gigante femminile. Una gara che segna il ritorno in pista di Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato discesa, combinata e team event proprio per preparare al meglio sia il gigante sia lo slalom, dove si presenta al cancelletto di partenza da assoluta favorita. La nativa di Vail si è imposta per tre volte in stagione in questa specialità ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Pensavo di poter puntare più in alto” - Marta Bassino : “Nello slalom potevo fare meglio” : La combinata femminile valevole per i Mondiali di sci alpino 2019 di Are (Svezia) ha regalato pochi sorrisi per i colori azzurri. La migliore delle nostre è risultata Federica Brignone, che ha concluso lo slalom con un urlo di rabbia che spiega perfettamente il suo stato d’animo, mentre Nicol Delago e Marta Bassino hanno chiuso rispettivamente in dodicesima e tredicesima posizione, dopo due manche tutt’altro che impeccabili. Andiamo ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Wendy Holdener si conferma campionessa nella combinata. Sesta Federica Brignone : Wendy Holdener conquista la medaglia d’oro in combinata ai Mondiali di sci alpino 2019 ad Are, bissando il titolo di St. Moritz 2017. La svizzera, che in questo format vanta anche il bronzo olimpico a PyeongChang 2018, si conferma dunque una grande specialista di una gara che, con ogni probabilità, sparirà già a partire dal prossimo anno per lasciar spazio al parallelo. La classe 1993, grande favorita della vigilia grazie all’assenza ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Bene la discesa - ma ora sono pronta al tutto o niente in slalom” : Sorride Federica Brignone dopo la discesa libera valevole per la combinata femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. La valdostana, infatti, ha chiuso in un’ottima sesta posizione con tutte le chance di potersi giocare il podio nello slalom che scatterà alle ore 16.15. La nostra portacolori ha voluto fare il punto della situazione ai taccuini del sito ufficiale FISI, dimostrando grande carica e voglia di continuare a stupire: ...

Mondiali Sci 2019 – La combinata si apre nel segno della Siebenhofer - Federica Brignone sesta dopo la discesa : L’austriaca in testa dopo la discesa, Holdener e Vlhova si difendono e puntano al ribaltone. Podio possibile per Federica Brignone C’è Ramona Siebenhofer al comando della combinata mondiale dopo la discesa, ma immaginarla ancora lì al termine dello slalom che comporrà la classifica definitiva è davvero difficile. L’austriaca, velocista pura, ha un centesimo di vantaggio su Ilha Stuhec, altra specialista come lei, e 6 su ...

Sci alpino - Combinata femminile Mondiali 2019 : Siebenhofer brilla in discesa - Federica Brignone in corsa per la medaglia! : Dopo un doppio spostamento di orario per colpa del meteo (inizialmente la gara era prevista alle ore 11.00, quindi posticipata alle ore 12.00, per essere poi disputata alle 11.30) si è disputata la discesa libera valida per la Combinata femminile dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are. Sotto una fitta nevicata (e con la partenza abbassata ancora una volta all’altezza del supergigante) abbiamo assistito al primo capitolo (lo slalom scatterà ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Holdener stra-favorita - Federica Brignone ci prova per la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. Ad Are (Svezia) si assegna la terza medaglia, la seconda in campo femminile. Nella località scandinava andrà in scena una sfida tutto sommato aperta per le posizioni da podio, dopo la rinuncia di Mikaela Shiffrin. Tanti pretendenti alle medaglie: ne vedremo come sempre delle belle su un una posta, secondo gli esperti, non particolarmente ...