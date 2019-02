SANA CHEEMA | TUTTI ASSOLTI Uccisa per aver detto no a nozze combinate ' Senza parole'

Pakistan - Caso SANA CHEEMA : assolti padre - zio e fratello : 'M ancanza di prove certe'. Con questa motivazione un tribunale del Pakistan ha assolto il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema , la 25 italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del ...

