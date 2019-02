L' ultimo ostacolo di Paola Turci | in radio è un successo

Quelli che il Calcio - puntata 17 febbraio : Paola Turci ospite con 'L'ultimo ostacolo' : ... la giornalista Francesca Brienza , la leggenda del tennis Adriano Panatta , l'ex calciatore e commentatore Massimo Mauro , il campione del mondo Fulvio Collovati , l'arbitro degli arbitri Paolo ...

Quelli che il Calcio - puntata 17 febbraio : Paola Turci ospite con ‘L’ultimo ostacolo’ : Paola Turci ospite nella puntata di Quelli che Il Calcio del 217 febbraio. Interverranno: Eleonora Pedron, Francesca Brienza, “Lele Adani” (Federico Russo), “Arisa” (Brenda Lodigiani); dagli spalti, Anna Falchi e Bruno Pizzul “Quelli che il Calcio” torna domenica 17 febbraio alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. ospite musicale della puntata è Paola Turci che si esibisce ...

Paola Turci L’ultimo ostacolo Sanremo 2019 : testo - audio e video : Paola Turci L’ULTIMO Ostacolo Sanremo 2019. La cantante è in gara al 69° Festival della Canzone Italiana dal 5 al 9 febbraio. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Paola Turci L’Ultimo Ostacolo Sanremo 2019: autori AUTORI: P. Turci, L. Chiaravalli, S. Marletta, E. Roberts ETICHETTA: Warner Music Italy SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #Sanremo2019 Paola Turci L’Ultimo Ostacolo ...

Paola Turci ritorna sul palco dell’Ariston con “L’ultimo ostacolo” : Grinta, talento, fascino e determinazione sono le caratteristiche di Paola Turci che parteciperà al 69° Festival di Sanremo, per la undicesima volta in gara, con il brano “L’ultimo ostacolo” . Il ritorno di Paola sul palco dell’Ariston avviene dopo il successo di “Fatti bella per te” del 2017 (Certificato Oro per le vendite), 3 Premi della Critica e una vittoria nel 1989 con il brano “Bambini”. Per la serata di venerdì 8 febbraio dedicata ai ...

