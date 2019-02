Gli Alice in Chains si prenderanno una pausa | Jerry Cantrell | “Nulla è statico”

Ciclocross - Mondiali 2019 : le speranze di medaGlia dell’Italia. Alice Maria Arzuffi la punta - chance nelle categorie giovanili : Ormai ci siamo. Terminata lo scorso fine settimana la Coppa del Mondo 2018-2019, manca davvero pochissimo all’inizio dei Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross. A Bogense, in Danimarca, tra sabato 2 e domenica 3 febbraio, i migliori interpreti della disciplina si daranno battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia non sale sul podio dall’edizione di Hoogerheide 2014, con l’argento di Eva Lechner ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : quattordici azzurri convocati in Danimarca. Alice Maria Arzuffi e Jakob Dorigoni a caccia della medaGlia : Si svolgeranno questo fine settimana a Bogense, in Danimarca, i Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross. Tra sabato 2 e domenica 3 febbraio si assegneranno ben cinque titoli, con diversi azzurri pronti a giocarsi le proprie possibilità per centrare una prestigiosa medaglia. Nella giornata di oggi sono state comunicate le convocazioni ufficiali del Commissario Tecnico Fausto Scotti. Saranno quattordici gli atleti italiani a prendere il via nella ...

Alice e lo show delle meraviGlie : bambini e vip in sala per il debutto dello spettacolo : 'Uh, poffare poffarissimo! È tardi! È tardi', avrebbe detto il celebre Bianconiglio. Ma in realtà la folla di bambini e ragazzini curiosi di seguire il debutto di 'Alice in Wonderland', ieri sera al ...

Alice Merton in Italia - in concerto a Roma e Milano : biGlietti in prevendita : Alice Merton in Italia per due concerti nel mese di maggio 2019. Sono stati annunciati gli spettacoli in programma per il tour europeo che nel 2019 porterà Alice Merton ad esibirsi anche nella penisola per due serate live a Roma e a Milano. Alice Merton in Italia si esibirà il 22 maggio all'Auditorium Parco della Musica della Roma, nella Sala Petrassi, e il 23 maggio ai Magazzini Generali di Milano, per gli unici due eventi nostrani del suo ...

Alice in Wonderland - lo spettacolo circense al Brancaccio di Roma : date - orari - biGlietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere ad “Alice in Wonderland”, lo spettacolo circense portato in scena dal Circus-Theatre Elysium e in programmazione al Teatro Brancaccio di Roma. Il pubblico italiano potrà così rivivere la celebre fiaba di Lewis Carroll attraverso danza, musica e acrobazie. A seguire trovate anche la nostra recensione dello show teatrale del Circus-Theatre Elysium nato dall’ispirazione di Oleg ...

La rivolta del rione Salicelle : 'No aGli sgomberi annunciati da Salvini' : Un centinaio di residenti del rione Salicelle di Afragola ha avviato un 'presidio permanente' davanti alla sede del Municipio per chiedere un incontro con il sindaco, Claudio Grillo, sugli sgomberi di ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Pont-Chateau 2019 : Eva Lechner e Alice Arzuffi da podio - Jakub Dorigoni ci prova tra Gli Under 23 : Riprende dalla Francia la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross. Dopo tre tappe consecutive in Belgio, il massimo circuito internazionale si sposta a Pont-Chateau, piccolo centro abitato vicino Nantes nella regione della Loira, per l’ottavo e penultimo appuntamento del calendario. Il circuito di Coet-Roz è uno dei percorsi più noti del panorama mondiale e ha ospitato gli Europei nel 2016 e i Mondiali nel lontano 2004. L’Italia sarà ...

Ciclocross - Campionati Italiani 2019 : all’Idroscalo di Milano la sfida per la maGlia tricolore - atteso duello tra Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi : Domani scatteranno all’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani 2019 di Ciclocross, con una due giorni di gare che vedrà oltre 1000 atleti sfidarsi per conquistare l’ambita maglia tricolore. Un’edizione quindi da record per il numero di iscritti che si preannuncia ricca di duelli appassionanti in diverse categorie. Andiamo quindi a scoprire i possibili scenari e i favoriti delle gare principali di questi Campionati Italiani. Partiamo dalla gara ...

L'Eredità - Insinna e l'umiliazione brutale di Alice : boato quando la campionessa sbaGlia alla GhiGliottina : quando Alice non indovina la risposta giusta alla Ghigliottina , i telespettatori dell' Eredità che ogni sera seguono in diretta la puntata su Twitter esplodono in un boato di giubilo. Il motivo è ...

Ciclocross : Alice Maria Arzuffi - una crescita costante verso il top. L’azzurra può sognare la medaGlia ai Mondiali : Un’italiana è al top del Ciclocross internazionale. Se per qualche stagione la sola Eva Lechner era riuscita a portare risultati importanti nella disciplina per quanto riguarda il Bel Paese, ora non ci si stupisce più per quanto riguarda le prestazioni di Alice Maria Arzuffi. L’atleta nativa di Giussano, appena 24enne, ha trovato nelle ultime due stagioni una crescita repentina che l’ha portata praticamente tra le prime cinque ...

Nadia Toffa - la nipote Alice : 'Mi sono innamorata di te'/ 'Sono orgoGliosa di te - per me hai già vinto' : Nadia Toffa, la nipote Alice: 'Mi sono innamorata di te'. La conduttrice de Le Iene pubblica su Twitter un suo messaggio: 'sono orgogliosa di te'.

Alice Cooper a Torino nel 2019 per l’unica data italiana - biGlietti disponibili dal 18 dicembre : Il sacerdote dello shock-rock Vincent Damon Furnier, meglio conosciuto come Alice Cooper, sbarcherà a Torino alla fine dell'estate 2019 per l'unica data italiana. Reduce dalla pubblicazione dell'album live “A Paranormal Evening – Live At The Olympia Paris”, testimonianza dell'ultimo tour, i vecchi occhi neri - questo lo slogan con il quale viene indicato Cooper nella locandina - torneranno sul suolo italiano il 10 settembre 2019 al Pala Alpitour ...