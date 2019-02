Firma digitale fattura elettronica 2019 | b2b e privati Quando è necessaria

termometropolitico

: RT @nicolaferrini: #Spid e firma digitale: che cambierà con le nuove norme - MonicaSpizzico : RT @nicolaferrini: #Spid e firma digitale: che cambierà con le nuove norme - runtime_radio : Ho caricato un nuovo episodio, 'Snap | Ep. 13 - Firmato digitalmente, dall'interrato al sottotetto', su #spreaker… - ItaliaStartUp_ : RT @Carlomrtz: come proteggo e trasferisco in #sicurezza i miei #bitcoin : la firma digitale nel contesto #blockchain , il nuovo #tutorial… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019): b2b eÈ semprelasulla? Eè obbligatoria? La, il cui obbligo di utilizzo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio di quest’anno, continua a sollevare alcuni dubbi e domande. Tra queste si annoverano quelle relative allarisulta obbligatoria? Andiamo a vedere cos’è la, come funziona e se conviene utilizzarla sempre., cos’è e come funziona Come spiega l’Agenzia delle Entrate, per sottoscrivere documenti informatici tramitebisogna disporre di un dispositivo di. Questo può essere richiesto solo ai soggetti autorizzati, i cosiddetti Certificatori, il cui elenco ufficiale si trova ...