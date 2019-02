Cannagate | Eva Henger | Marcuzzi? Deve smettere di farmi passare come la matrigna

Cannagate - parla Francesco Monte : «Ho citato per diffamazione solo Eva Henger - non temo nulla» : Dopo mesi di silenzio Francesco Monte torna a parlare del caso Cannagate dopo che Barbara D’Urso ha annunciato l’arrivo della famosa citazione per diffamazione che l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva inviato a Eva Henger. La querela è datata marzo 2018, ma la notifica è arrivata solo da poco, per questo si è riaccesa la polemica e Monte ha voluto fare chiarezza. In un’intervista rilasciata al magazine CHI, ...

Cannagate - Francesco Monte : "Le accuse di Eva Henger hanno devastato me e la mia famiglia" : E così, il caso Cannagate nato all'Isola dei Famosi circa un anno fa, torna a rumoreggiare non solo in tv ma anche tra i tribunali. Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver fumato spinelli all'inizio della sua avventura nel reality show di Canale 5 nel 2018 - interrotta per suo volere - ha scelto di andare per carte bollate che sono venute fuori a Domenica Live solo qualche settimana fa.Al settimanale Chi Monte rilascia ...

Cannagate - Eva Henger : «Monte mi ha querelato solo per le dichiarazioni fatte a Domenica Live. Ho intenzione di denunciarlo» : Eva Henger “Su Francesco Monte potrebbe indagare la Polizia dell’Honduras e la Polizia internazionale”. Continua la guerra tra Eva Henger e l’ex tronista di Uomini e Donne legata alla vicenda dell’ormai noto canna gate scoppiato durante la tredicesima edizione dell‘Isola dei Famosi. In una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, l’attrice ungherese si è scagliata nuovamente contro Monte. Oggetto ...

Isola dei Famosi - Cannagate : Eva Henger denuncia Francesco Monte : La nuova edizione dell‘Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma non si spegne l’attenzione intorno all’ormai celebre cannagate di Eva Henger e Francesco Monte. L’ex star di film per adulti infatti ha deciso di passare al contrattacco dopo essere stata querelata dall’ex tronista di Uomini e Donne. “È una denuncia per diffamazione – ha spiegato lei al settimanale Oggi – fatta prima che Striscia la ...

