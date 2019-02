Tim | CDP pronta ad un aumento di quota

huffingtonpost

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Cdp èad incrementare la suain Tim, oggi poco sotto al 5 per cento. Il cda, riunitosi oggi a Roma, "ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto di ulteriori azioni di Tim" si legge in una nota.Cdp non dichiara quanto intende acquistare ma "l'investimento - precisa in una nota - si pone in una logica di continuità con gli obiettivi strategici sottesi all'ingresso nel capitale di Tim deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 5 aprile 2018".Una mossa "coerente con la missione istituzionale di CDP a supporto delle infrastrutture strategiche nazionali" e che "vuole rappresentare un sostegno al percorso di sviluppo e di creazione di valore, avviato dalla società in un settore di primario interesse per il Paese".