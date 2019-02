Terremoto magnitudo 3 3 a Brindisi | paura ma nessun danno

Brindisi - scossa di Terremoto in mare di magnitudo 3 - 3 Richter : paura ma nessun ferito : Momenti di paura questa sera in provincia di Brindisi e nel Salento per una scossa sismica di magnitudo 3.3 Richter, il cui epicentro è stato individuato a 5 km da Torre Santa Sabina, non lontano da Carovigno. L'evento sismico si è verificato in mare, ma è stato nettamente avvertito su tutta la costa, addirittura fino al comune capoluogo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, tre le località di Torre Santa Sabina e Torre Canne, le ...