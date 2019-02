Sardegna | prezzi del latte ovino | Antitrust apre un’istruttoria nei confronti dei

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 febbraio 2019) L’ha apertosuidelsardo di pecora destinato alla produzione di pecorino romano Dop. A cinque giorni dall’inizio della protesta dei pastori inl’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un procedimento neidel Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano e di 32 imprese di trasformazione ad esso aderenti, tutti con sede nell’isola. Lo scopo è verificare se tali operatori abbiano imposto agli allevatori un prezzo di cessione delal di sotto dei costi medi di produzione.Ai sensi della normativa sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, questa pratica potrebbe infatti inquadrarsi in una situazione di significativo squilibrio contrattuale tra i caseifici e gli allevatori, questi ultimi parte debole del rapporto in ragione della natura ...