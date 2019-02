Resta in carcere Chiara Alessandri

Gorlago - omicidio Crotti : il Tribunale dice no ai domiciliari - Alessandri Resta in carcere : Niente domiciliari per Chiara Alessandri. Lo ha stabilito Il Tribunale del Riesame di Brescia chiamato, nelle scorse ore, a pronunciarsi relativamente al ricorso contro la custodia cautelare in carcere. La donna, 44 anni, si trova nella casa circondariale di Verziano (Brescia) dal 19 gennaio per l'omicidio di Stefania Crotti, 42enne di Gorlago, moglie del suo amante Stefano Del Bello. La richiesta dei domiciliari Una decina di giorni fa, ...

I due accusati del tentato omicidio di Manuel Restano in carcere : c'è stata premeditazione : restano in carcere i due ragazzi fermati mercoledì sera per il ferimento di Manuel Bortuzzo: gip Costantino De Robbio ha convalidato il fermo di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano dopo l'...

Bimbo massacrato di botte a Cardito - Tony Resta in carcere : «Ho perso la testa - Vale ha cercato di fermarmi» : «Sono uscito di casa e ho comprato una pomata in farmacia, volevamo medicarli». Così Tony Sessoubti Badre al giudice, stamane, durante l?udienza di convalida del fermo...

Milano : borseggiatrice arRestata in stazione - deve scontare 10 anni carcere : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - Una cittadina bosniaca 24enne è stata arrestata dalla Polizia ferroviaria Lombardia in stazione Centrale a Milano durante un servizio antiborseggio. Una pattuglia ha notato la presenza della donna, la quale vanta numerosi precedenti per reati controllo il patrimonio, vi

Il Riesame : Resta in carcere Troise - boss del clan Orlando-Polverino : Gianluca Troise, boss del clan Orlando-Polverino, resta in carcere. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli, che hanno respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai ...

Delitto Gorlago - Chiara Alessandri Resta in carcere - Forse Stefania bruciata viva : Sul corpo della Crotti, inoltre, è stata confermata la presenza di quattro fori sul cranio. Secondo chi indaga, sarebbero frutto di quattro colpi con un oggetto appuntito compatibile con il martello ...

Chris Brown arRestato a Parigi/ In carcere con la sua guardia del corpo : l'ex di Rihanna accusato di stupro : arrestato il rapper Chris Brown a Parigi: l'ex fidanzato di Rihanna è accusato di stupro ai danni di una 24enne. Coinvolti un amico e la guardia del corpo

Italiano arRestato ad Abu Dhabi : 'Fate qualcosa mi stanno uccidendo in carcere' : Appello disperato di Massimo Sacco, un Italiano affetto da microcitemia in prigione ad Abu Dhabi dal marzo 2018 in attesa di giudizio, accusato di traffico internazionale di stupefacenti, accusa che ...

Restano in carcere i passeur arRestati con 38 migranti Aosta -Lo ha stabilito il Gip Luca Fadda dopo le udienze di convalida dei fermi - ... : Per ora rimangono in cella a Brissogne i quattro passeur finiti in manette giovedì scorso, 17 gennaio , dopo aver tentato di oltrepassare la frontiera con tre mezzi sui quali viaggiavano 38 migranti ...

Assisi - sorvegliato speciale va al bar : arRestato e trasferito in carcere : Assisi I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno arrestato un sorvegliato speciale ventiseienne di origini magrebine, in esecuzione di un provvedimento restrittivo ...

MHD arRestato - la polizia indaga per omicidio : il re dell'Afro Trap è in carcere a Parigi : Stando a quanto riportato nelle ultime ore da numerosi blog e testate giornalistiche in lingua francese e inglese, MHD, l'ormai popolarissimo inventore dell'Afro Trap, é stato arrestato due giorni fa dalla polizia francese a Parigi e sarebbe tutt'ora in stato di fermo presso le autorità transalpine, non é dato sapere però in quale struttura penitenziaria si trovi di preciso, almeno per il momento. MHD, il cui vero nome é Mohamed Sylla, é stato ...

Battisti arRestato - post choc dell'assessore-scrittore : 'Sono contro il carcere - per chiunque' : Violenza sessuale? Omicidi? Rapine? Per nessuno di questi reati, Christian Raimo , scrittore diventato assessore municipale, a Roma, prevederebbe il carcere. E neanche l'ergastolo. L'esponente di ...

ARRestaTO CESARE BATTISTI - CONTE "LO ATTENDE IL CARCERE"/ Video - Salvini : "aereo già in volo verso Bolivia" : ARRESTATOCESARE BATTISTI, primo Video: CONTE 'nostro aereo già verso la Bolivia'. Ultime notizie, il ministro Salvini: 'Delinquente, vigliacco, infame'

Ghosn - nuove accuse per l'ex ad. 'Abuso di fiducia aggravata' lo farebbe Restare in carcere : TOKYO - Una nuova incriminazione potrebbe essere formalizzata quest'ogg per l'ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, nell'ultimo giorno previsto di...