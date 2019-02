Napoli | Ciro Ricci operato al cuore | ' È stata una botta pazzesca'

Napoli - c'era una volta Ciro : è allarme Mertens - non segna più : C'è qualcosa di impalpabile e oscuro nella crisi di Dries Mertens, l'uomo del gol perduto, l'ex falso nove dalle uova d'oro che ha segnato un solo, misero gol, negli ultimi tre mesi di campionato. Per ...

Napoli - droga-sciroppo senza ricetta : 'Denunciate i farmacisti disonesti' : Vincenzo Santagada, alla guida dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Napoli, lo dice con chiarezza: 'Denunciate chi vende senza ricetta medicine che invece ne prevedono l'obbligo'. Il ...

Napoli - mix di Sprite e sciroppo per la tosse in discoteca : gli effetti sono disastrosi : Una notizia che senza ombra di dubbio non farà stare tranquilli per niente i genitori. Già, perché il nuovo mix utile per lo sballo in discoteca e che sta spopolando tra i giovani, sbarcato anche a Napoli ma che già da tempo viene utilizzato nelle città del Nord, è un composto che può rivelarsi anche pericoloso. Si tratta dell'unione tra la nota bibita gassata 'Sprite' e un semplice sciroppo per la tosse, di quelli che sono reperibili in ...

Napoli - l'ultimo mix per lo sballo nei locali : gassosa e sciroppo per la tosse : È l'ultimo ritrovato in materia di sostanze stupefacenti, nelle regioni del Nord Italia probabilmente è già anche superato, ma qui a Napoli l'allarme è di questi ultimi giorni. Costa poco, si compra ...

Tifoso morto dopo gli scontri di Inter-Napoli - il commento della madre di Ciro Esposito : Quanto accaduto ieri sera in occasione di Inter-Napoli ha risvegliato l’attenzione su tematiche delicate come quella della sicurezza negli eventi sportivi. A tal proposito, Adnkronos ha raccolto le parole di Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, il Tifoso napoletano ucciso dal romanista Daniele De Santis in occasione della finale di Coppa Italia del 2013 tra Napoli e Fiorentina: “Nonostante io e pochissime altre persone ci ...

Inter-Napoli - la madre di Ciro Esposito torna a parlare : “il tema sicurezza non sembra interessare” : Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, ha molto a cuore il tema della sicurezza negli stadi: ieri brutte scene a margine di Inter-Napoli Si dice “avvilita” e “sconvolta” Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, commentando quanto avvenuto ieri a Milano prima di Inter-Napoli e la notizia della morte di un tifoso interista. Leardi è impegnata con la sua associazione “Ciro Vive” a trasmettere ai giovani ...