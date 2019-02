Moratti | ' Non bello mettere tutto in piazza'

Inter - Moratti : 'Icardi? Non è bello mettere tutto in piazza' : 'È colpa mia, è colpa sua, è colpa tua, è stato reso tutto pubblico, è stato messo tutto in piazza e questo non è bello'. L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, Intervistato da Sport Mediaset, commenta così la decisione dell'Inter di togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi. 'Mi sembra una cosa inutile - aggiunge Moratti - a metà stagione, senza più la possibilità di ...

Inter - Ronaldo fa mea culpa : "Non chiederei più a Moratti di esonerare Cuper" : Ecco le sue parole a Sky Sport: 'L'Inter è nel mio cuore e lo sarà per sempre. Non rifarei alcune cose, ad esempio non rimetterei il presidente Moratti spalle al muro per decidere il mio futuro. ...

Inter - Moratti : 'Conte? Non vedo perché cambiare Spalletti' : TORINO - 'È inutile cambiare in questo momento, non è facile trovare un allenatore in circolazione. In questo momento non vedo perché cambiarlo' . L'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti commenta ...

Moratti : 'Gasperini? Ero sicuro della scelta fatta - forse gli serviva più tempo. Ma all'Inter non è possibile...' : Massimo Moratti , ex presidente dell' Inter , parla a la Gazzetta dello Sport della scelta fatta nel 2011-12 di puntare su Gasperini : 'Lo scelsi per il bel gioco che aveva sempre proposto con le sue squadre. Un gran merito che gli va attribuito anche adesso, guardate ...