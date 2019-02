Migliaccio napoletano fit e light | ricetta in 3 versioni diverse

Blastingnews

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Il Carnevale sta arrivando e i dolci tipici della festa in maschera stanno comparendo nelle vetrine delle pasticcerie e sulle pagine dei cuochi e delle massaie di tutta Italia. Tra le tante castagnole e chiacchiere spicca laalternativa di una torta della tradizione partenopea a base di semolino di grano e di latte vegetale: ilfit ein 3. Questo adattamento del dolce classico è perfetto per chi ha scelto di seguire un’alimentazione appagante, genuina e semplice e per chi predilige i cibi di qualità e fatti in casa. Ecco i passaggi per preparare questa torta della tradizione partenopea in 3 maniere differenti.classico Ingredienti per 1 torta da 8 fette80 gr di semolino di grano; 1/2 l di latte vegetale; 2 uova + 50 ml di albume; 1 baccello di vaniglia; scorza grattugiata di 1 limone; 1/4 di cucchiaino di stevia ...