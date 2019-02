Malore in casa per Bossi E' ricoverato in rianimazione

Umberto Bossi - Malore in casa : portato in elicottero in ospedale : malore per Umberto Bossi. Il fondatore della Lega ha avuto un malore nella sua casa di Gemonio, nel pomeriggio di oggi edè stato poi trasportato in elicottero all?ospedale di...

Umberto Bossi - Malore in casa : il senatùr portato in ospedale in elicottero : malore in casa per Umberto Bossi. Nel pomeriggio il fondatore della Lega si è sentito male nella sua abitazione di Gemonio. Sarebbe caduto battendo la testa. Il senatur è stato portato in ambulanza in un vicino campo sportivo e da lì è stato caricato su un elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Varese. Secondo quanto apprende ilfattoquotidiano.it, le condizioni di Bossi sono considerate serie. Proprio oggi, Bossi aveva commentato ...

Cuneo - si sente male mentre torna a casa in auto - Romina stroncata da un Malore a 37 anni : La donna era al volante della sua vettura ed è riuscita ad accostare e fermarsi a bordo strada prima di accasciarsi esanime. Inutili i successivi soccorsi medici del 118: i sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. La notizia ha colto di sorpresa e rattristato l'intera comunità di Centallo dove la donna viveva.Continua a leggere

Prof passeggia in centro - torna a casa e Ombretta muore stroncata da un Malore : CINGOLI - Il mondo della scuola e non solo piange la morte della Professoressa Ombretta Maria Rondini, 71 anni, insegnante di Lettere soprattutto all'ex Istituto magistrale. Ma negli ultimi anni ha lavorato al ...

Napoli - colpi di pistola contro il portone di casa : l'uomo ha un Malore e finisce in ospedale : Notte di terrore nel centro storico di Napoli. Tornano a sparare le pistole della camorra. Il primo raid si è verificato ai Decumani, in vico Santi Filippo e Giacomo: tre bossoli sono stati repertati ...

Colta da un Malore in casa - mamma muore tre ore dopo : indagati sanitari dell'ambulanza e medico del pronto soccorso : Due operatori sanitari del 118 e un medico del pronto soccorso dell'ospedale Martini sono indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte di una donna italiana di 45 anni residente in via ...

Aversa - uomo trovato morto in casa : Pasquale colpito da un Malore : Una vera e propria tragedia, l'ennesima che riguarda la morte di un giovane uomo. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Caserta, precisamente nel noto comune di Aversa, dove Pasquale Aversano, un uomo di appena quaranta anni, è deceduto a seguito di un malore ed è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Internapoli.it, infatti, la vittima è ...