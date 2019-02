Il successo dell' Egitto porta Air Cairo a doppiare i target 2018

Caos Icardi - il parere di Pirlo : “all’interno dello spogliatoio è successo qualcosa” : Mauro Icardi si è rifiutato di giocare questa sera con l’Inter dopo che gli è stata tolta la fascia da capitano in favore di Handanovic Il caso Icardi sta facendo molto discutere in casa Inter e non solo. Quanto sta accadendo all’interno della società nerazzurra si apre a diverse interpretazioni. Un uomo che di certo sa bene cosa accade all’interno dello spogliatoio di una squadra d’alto livello è Andrea Pirlo, il ...

Il gol - la vittoria e la Dybala Mask : Ronaldo commenta così il successo della Juve : “Bravi ragazzi, fino alla fine”: sempre più decisivo Cristiano Ronaldo e ventesimo gol stagionale contro il Sassuolo che coincide con la ventesima vittoria in campionato per la Juventus, i bianconeri allungano in classifica dopo il pareggio del Napoli ed il fuoriclasse portoghese festeggia su Instagram. Il calciatore della Juventus ha realizzato il gol del 2-0, omaggio al compagno d’attacco con la Dybala Mask, ...

Il successo dell'Atalanta al di là del sovranismo bergamasco : Che una mutazione fosse in atto nell'Atalanta, lo si avvertiva da tempo. La conferma la si è avuta nel fragoroso 3-0 inflitto alla Juventus in Coppa Italia. Uno leggeva la formazione e non c'era un ...

Sport : Grande successo alla presentazione del libro sulla storia dell'Aurora Pitigliano : Il sindaco, Giovanni Gentili presente in sala, ha ribadito l'importanza che riveste lo Sport nella vita di tutti i giorni e la grossa funzione sociale ed educativa che svolge. Il teatro, che per l'...

Dal successo sul palco di Sanremo alla rottura con la fidanzata - Ultimo racconta la fine della sua storia d’amore : “mi manca” : Ultimo svela in un’intervista di essere tornato single, è finita con Federica Lelli “Ho perso l’amore per colpa degli impegni, il successo ti dà sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo nella vita”. Così Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, impegnato in questi giorni al Festival di Sanremo, ha parlato della recente rottura con Federica Lelli. Il cantante, in concorso alla kermesse sanremese con il brano dal titolo ...

NBA All-Star Game - tutto quello che è successo nel Draft delle squadre : ... amico fraterno di Wade e compagno in due viaggi per il titolo NBA, ma che il Re ha comunque reso memorabile da consumato: "Tutti quanti al mondo sanno chi sceglierò: vado con Dir…" prima di ...

Arisa dimentica le parole della canzone a Sanremo : “Ecco cosa mi è successo” : Arisa e la canzone di Sanremo 2019: problemi durante la seconda serata La seconda serata del Festival di Sanremo 2019 non è stata facile per Arisa. Durante l’esibizione la cantante si è fermata per qualche minuto, lasciando il pubblico perplesso. cosa è successo all’artista, tra le più brave del panorama musicale italiano? Rosalba Pippa è […] L'articolo Arisa dimentica le parole della canzone a Sanremo: “Ecco cosa mi è ...

Spazio - Arianespace : successo primo lancio dell'anno per Ariane 5 : Roma, 6 feb., askanews, - Arianespace apre il 2019 con un lancio di successo portato a termine da Ariane 5 con la messa in orbita di due satelliti per telecomunicazioni: Saudi Geostationary Satellite ...

Un pianista blocca il Festival di Sanremo : cosa è successo prima dell’esibizione di Patty Pravo e Briga? : La musica non parte e Patty Pravo e Briga si trovano fermi, al centro del palco del Teatro Ariston di Sanremo, in attesa. Il fuoriprogramma ha fatto infuriare Patty Pravo che, dopo qualche secondo di attesa, ha chiesto cosa stesse succedendo. "Sono venuta a fare una passeggiata o a cantare?", l'interrogativo ironico dell'artista, in attesa dell'avvio della parte musicale per poter eseguire la canzone Un po' come la vita, in featuring con ...

Uomini e donne - Gemma Galgani ha un nuovo fidanzato? Cosa è successo in diretta con Rocco Fredella : Al trono over di Uomini e donne con Maria De Filippi è il momento d'oro del corteggiatore Rocco Fredella, che dopo settimane di instancabile corteggiamento di Gemma Galgani, sembra aver conquistato il ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 febbraio) : Toronto torna al successo contro i Clippers - Boston ferma OKC : Soltanto tre partite in campo in questa notte NBA. Tutto facile per Toronto che torna al successo contro i Los Angeles Clippers. Boston rallenta la corsa di OKC, mentre Memphis vince sul campo dei Knicks, sempre più in difficoltà. Netto successo dei Toronto Raptors ai danni dei Los Angeles Clippers, ancora privi di Danilo Gallinari, per 121-103. La formazione di Doc Rivers resiste nel primo quarto (23-23), poi subisce l’accelerazione degli ...

Sanremo 2019. La storia : dall’Ariston al successo in tutto il mondo. Quanti “campioni” della musica sono partiti da qui : Passa da Sanremo e… conquisterai il mondo. sono tanti i cantanti italiani che partendo dalla città dei fiori sono sbarcati con i loro dischi e successi ben oltre i confini del Bel paese, vendendo milioni di copie e facendo registrare sold out in piazze e arene d’Europa e d’oltreoceano. Anzi, si può dire che, se si eccettuano eccezioni come Tiziano Ferro e l’infinito Maestro Pavarotti, Sanremo è stato davvero l’unico lasciapassare per poi ...

The Good Doctor 2 - su Raidue il dottore Shaun cerca di ripetere il successo della prima stagione : Il Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) è alla sua prima vera prova su Raidue: perché se fino a venerdì scorso gli episodi di The Good Doctor erano quelli della prima stagione, in replica (erano già andati in onda, con successo, su Raiuno in estate), da oggi, 3 febbraio 2019, alle 21:20, viene trasmessa in prima tv la seconda stagione, in contemporanea con gli Stati Uniti.Nuova stagione, nuova collocazione per la serie tv rivelazione dell'anno ...

Toloi - il dramma della moglie dopo il successo con la Juventus in Coppa Italia : ...i miei compagni di squadra per vincere questa partita in modo da poter prendere un minimo di gioia a casa mia quando torno! Abbiamo finito la partita vinta 3 a 0 una delle squadre più forti al mondo ...