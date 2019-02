Allevamenti intensivi | tutto quel che occorre sapere

correttainformazione

: Lo sapevi che con i tuoi soldi finanzi gli allevamenti intensivi? La Politica agricola comune, che corrisponde al… - giuliainnocenzi : Lo sapevi che con i tuoi soldi finanzi gli allevamenti intensivi? La Politica agricola comune, che corrisponde al… - tg2rai : Inchiesta del #Tg2rai sugli allevamenti animali intensivi. Dall'orrore di quelli in pessime condizioni igieniche, a… - lex_sala : In Europa il 71% delle aree agricole serve per produrre cibo per gli animali e non per le persone. E i fondi Ue van… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Cerchiamo di comprendere la reale situazione degliUn senso di considerazione per esseri più fragili e deboli, ed anche una capacità di immedesimazione nel dolore che provano, è la prima motivazione per cui si dovrebbero chiudere, o per lo meno rendere meno disumani, gli. Anche se in Italia il consumo di carne sta progressivamente diminuendo (- 5, 8% già nel 2016) lo stesso non avviene invece a livello mondiale (tanto è vero che le statistiche della FAO parlano di 50 miliardi di animali uccisi ogni anno) e questo accade sopratper via della continua richiesta di prodotti animali da parte di paesi densamente popolati, come l’India e la Cina. Inoltre, si delinea un aumento nel consumo di pesce, sia per via di mode come i ristoranti giapponesi e sia perchè viene indicato come una preziosa fonte di grassi insaturi (omega 3 ed omega ...