Aggredisce con un bastone il datore di lavoro e quando scappa con l' auto lo insegue | ma

Cagnolino investito e ucciso da un'auto - padrona sviene e il marito Aggredisce conducente : L'incidente a Stupinigi, sulla porzione di strada regionale 23 chiusa al traffico da anni. Alla fine l'intervento del 118 ha permesso le cure della donna colpita dal malore e quello dei Carabinieri ha riportato la calma.

Bologna - paura in strada : sconosciuto Aggredisce bimbo di 11 mesi e lo schiaffeggia : La mamma del piccolo è stata improvvisamente aggredita da uno sconosciuto che prima l'ha strattonata, allontanandola con la forza dal carrozzino e facendola cadere a terra, e poi si è accanito anche sul bimbo nel passeggino schiaffeggiandolo. Fermato da alcuni passanti, è stato consegnato alla polizia.

Aggredisce la convivente in strada con una stampella - passanti chiamano il 112 : Un uomo di 39 anni di Sarzana (La Spezia) è stato denunciato per lesioni per aver aggredito la convivente in strada e averla picchiata davanti ai passanti con la propria stampella. La donna è stata soccorsa in ospedale e indirizzata a un centro antiviolenza. Non era la prima volta che subiva volenza.

Roma : Aggredisce il figlio con martello dopo ennesima lite - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione di Campagnano hanno arrestato un cittadino romeno, di 39 anni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'uomo, ubriaco ed al culmine dell'ennesimo litigio, scoppiato per futili motivi all'interno delle mura domestiche, ha aggredito con un martello il figlio 21enne. E' stata proprio la vittima a chiamare i Carabinieri, dopo essere riuscito a barricarsi dentro una stanza

Bari - sale sul bus affollato con l'ascia e Aggredisce un passeggero : arrestato : Un 34enne originario della Liberia ha aggredito un 24enne afgano prima a bordo di un autobus affollato e poi in strada, davanti a un supermercato dove i carabinieri lo hanno arrestato per tentato omicidio

Picchia e Aggredisce ex moglie con un machete : Armato di pistola e machete ha sopraffatto l'ex moglie Picchiandola e ferendola seriamente. A salvare la donna dall'aggressore è stato l'intervento dell'attuale compagno che ha permesso di arrestare un uomo di 62 anni, di origini calabresi e residente a Pavia. L'aggressore è piantonato in ospedale dove è stato ricoverato per aver ingerito dei farmaci nel tentativo di uccidersi.

Follia in autostrada : tenta di distruggere il casello con una motosega e Aggredisce il personale : E' accaduto nella notte dello scorso sabato all'uscita del casello autostradale Aquila Ovest dell'A24 Attimi di pura Follia lo scorso sabato notte all'uscita del casello autostradale Aquila Ovest dell'A24, dove un 53 enne – a cui l'apparecchio per il pagamento del casello aveva mangiato il bancomat – ha cercato di distruggere l'apparecchiatura con una motosega per vendicarsi dell'accaduto. Non contento,

Pistoia - Aggredisce la moglie in casa con cocci di vetro e distrugge tutto : arrestato : È l'ennesima scena di violenza domestica scoperta nelle scorse ore dai carabinieri di Pistoia che hanno tratto in arresto un 61enne del posto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo dopo aver minacciato di morte la 36enne avrebbe danneggiando mobilia e suppellettili dell'appartamento prima di colpirla con dei cocci di bottiglia.

Moncalieri - Aggredisce con il tacco a spillo il buttafuori di una discoteca : Ha aggredito con il tacco a spillo il buttafuori di una discoteca a Moncalieri, poi è fuggito a piedi nudi. I carabinieri, dopo averlo rintracciato, lo hanno arrestato non per il litigio, ma perché a

Aggredisce il vicino con una roncola perché il cavallo pascola all'interno del suo terreno : uomo arrestato : RIETI - Nella serata di ieri 28 dicembre, i militari della stazione carabinieri di Rocca Sinibalda hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo originario di Poggio Moiano - B.D. di anni 67,-

Forlì-Cesena - accusa la fidanzata di adulterio e l'Aggredisce con un cacciavite : Una serie di aggressioni che andavano avanti da un paio di anni ma che la 29enne non ha mai avuto il coraggio di denunciare per paura di ritorsioni da parte del suo aguzzino. Un ragazzo di origine

QUENTIN TARANTINO/ Trova i ladri in casa e li Aggredisce. Loro scappano con solo qualche gioiello : QUENTIN TARANTINO Trova i ladri nella sua casa di Los Angeles, li affronta e Loro scappano con solo qualche gioiello. I ladri continuano a colpire le star.