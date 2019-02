Formula 1 | la Red Bull svela le prime immagini della nuova RB15

Formula 1 2019 : la nuova Red Bull : aerodinamica e potenza - dubbi sull'affidabilità : Dicono di volere una F1 più vicina alla gente, parlano di coinvolgere il pubblico e di riportare le emozioni in pista. Poi organizzano eventi a porte chiuse, Mercedes , e lanci virtuali, Red Bull ,, e ...

Formula 1 - presentazione Red Bull 2019 : tutte le FOTO della nuova macchina : La Red Bull Aston Martin ha svelato la prima creatura motorizzata Honda: al volante il confermato Max Verstappen, promosso a prima guida e il francese Gasly, reduce dall'esperienza in Toro Rosso LA ...

Formula 1 - Red Bull Honda : ecco la nuova RB15 : Giornata di fuoco per gli appassionati di Formula 1. Dopo aver ammirato le nuove forme della Mercedes W10, l'attenzione si sposta ora sulla nuova Red Bull RB15, la nuova sfidante del team di Milton Keynes per il Mondiale 2019. La vettura del team anglo-austriaco, che questanno sarà motorizzata Honda, scenderà in pista per i test invernali con una livrea tutta nuova, caratterizzata dalla colorazione blu notte impreziosita da bande rosse che vanno ...

Formula 1 - nuova Red Bull 2019 : presentata la RB15 di Verstappen e Gasly : Come sempre un po' a sorpresa. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, la Red Bull Aston Martin ha svelato attorno alle 13 italiane la livrea della nuova RB15 , vettura con la ...

Formula 1 - Verstappen e gli obiettivi Red Bull : 'Aspettiamo il primo GP in Australia' : Max Verstappen e le prospettive per il Mondiale 2019. Alla vigilia della presentazione della Red Bull RB15 , il pilota olandese ha raccontato sensazioni e speranze per la stagione che avrà inizio il ...

La Red Bull snobba la Formula E - Di Grassi risponde per le rime : Notizie utili a spingere le principali case automobilistiche del mondo ad investire sempre di più sulla propulsione elettrica, trovando nel mondiale di Formula E il terreno ideale per sperimentazione ...

Incredibile ma vero - un sim racer ha battuto un ex pilota di Formula 1 in una gara nella vita reale : C'è voluto un po' di tempo, ma alla fine è successo: un sim racer ha battuto un pilota professionista. Enzo Bonito ha avuto la meglio su Lucas Di Grassi, il brasiliano ex del team F1 Virgin Racing e ora in forza al team Audi Sport ABT Schaeffler di Formula E.Come segnala Eurogamer.net, Bonito ha preso parte alla Race of Champions questo fine settimana in Messico, l'annuale raduno che vede la presenza di stelle provenienti da tutto il mondo del ...

F1 – Lite Verstappen-Ocon : il pilota Red Bull sconterà il 1° giorno di servizi sociali al Gp di Formula E a Marrakech : In seguito al litigio avvenuto con Esteban Ocon a Interlagos, Max Verstappen dovrà scontare due giorni di servizio sociale: per il primo, il pilota Red Bull presenzierà all’ePrix di Marrakech In seguito al litigio con Esteban Ocon, avvenuto dopo l’incidente che ha coinvolto i due ad Interlagos, Max Verstappen è stato sanzionato dalla FIA con una punizione che prevede due giorni di servizio pubblico. La Federazione ...

Nico Rosberg : 'Credo così tanto nella Formula E che sono diventato azionista' : L'auto elettrica per me è il futuro. E ve lo dice uno come me che ha corso e vinto il campionato del mondo di Formula 1 con una monoposto convenzionale, anche se ibrida. L'auto...