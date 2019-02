Salvini dalla parte dei pastori sardi | Sto con loro Al via una settimana di

Silvio Berlusconi e Salvini gelati in diretta dalla Meloni : "So che il centrodestra unito...". Le loro facce : Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini di nuovo insieme, in una situazione ufficiale davanti alle telecamere. Il centrodestra "classico" torna unito a Pescara, dove i leader di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega tirano la volata al candidato governatore Marco Marsilio, il candidato u

Salvini-Di Maio a un passo dalla rottura. Ma è vera crisi? : A spiegarci quanto sta avvenendo è stato un testimone autorevole. In quel fuorionda rubato da La7 a Davos, il premier Giuseppe Conte anticipava alla cancelliera Merkel, la “sofferenza”...

Salvini vs Delrio : “I numeri dalla mia parte”. “Gli scafisti non si combattono nei talk show - faccia il ministro” : Scontro alla Camera, nel corso del Question time, tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il deputato del Pd, Graziano Delrio. Secondo il vicepresidente del Consiglio “il trasferimento” dei migranti ospitati a Castelnuovo di Porto “sta procedendo regolarmente” e “i numeri sugli sbarchi sono dalla mia parte”. Delrio, però, lo ha criticato sui ricollocamenti “in calo” e sulla lotta agli ...

Caso Diciotti - oggi si riunisce la Giunta per SalviniDalla Lega : il governo non è a rischio : Al via l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno con Pd, De Falco, Grasso favorevoli mentre contrari sono Lega, FI, FdI. Decisivi i grillini.

Salvini : «Sì allo sbarco dalla Sea Watch - ma solo se i migranti saranno trasferiti» : Il ministro: «Devono prendere la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera, o della Germania, paese della Ong»

Pomeriggio 5 - Di Battista farnetica su immigrati e Salvini dalla D'Urso : 'Tiri fuori le palle' : Alessandro Di Battista ha la soluzione per risolvere la crisi internazionale con l'Europa sul caso Sea Watch 3, ancorata a largo di Siracusa con 47 naufraghi a bordo. Ospite di Barbara D'Urso a ...

Migranti : Miccichè (Fi) - 'Salvini peggio di Hitler - noi diversi dalla Lega' : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - “A questo signore hanno detto di far scendere i bambini dalla nave Sea Watch e ha risposto di no. Salvini è peggio di Hitler. Quando dice 'prima gli italiani' mi fa impazzire, perché Hitler diceva prima gli ariani, uguale”. Così il commissario di Forza Italia in Sicili

Domenica In - a pochi minuti dalla diretta il linciaggio di Mara Venier : nei guai per "colpa" di Matteo Salvini : Vietato parlare bene di Matteo Salvini. La pena? Essere bersagliati dagli alfieri dell'integrazione a tutti i costi. Ne sa qualcosa Mara Venier, mitica conduttrice di Domenica In, che in settimana ha detto di apprezzare la linea del ministro dell'Interno sull'emergenza immigrazione (oltre ad aver af

Procura minori Catania : sbarcare i bambini dalla nave Sea Watch 3 - Salvini : 'Hanno 17 anni - li prenda l'Olanda : "I diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa italiana impongono il divieto di respingimento, di espulsione, riconoscendo invece il diretto ad esser accolti in strutture ...

La Procura : giù dalla Sea Watch i bambini soli | No da Salvini : "Hanno 17 anni" : La Procura per i minorenni di Catania chiede che i "minori non accompagnati vengano collocati in apposite strutture".

Il voto su Salvini inguaia Di Maio. Una trentina di senatori dalla parte dei giudici di Catania : "Per noi è una loose-loose situation". C'è quasi rassegnazione nelle parole di un uomo di governo 5 stelle. La richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti di Matteo Salvini inciderà, comunque vada a finire questa storia, una cicatrice a forma di fulmine sulla pelle del Movimento. "Perché se vorrà avvalersi del voto del Senato rischiamo che il gruppo ci ...