Una deriva malsana

quotidiano

: Sembra abbia vinto uno di origine egiziana e pure gay. Leggo in alcuni commenti che ciò sarebbe una risposta alla… - GaspareCaj : Sembra abbia vinto uno di origine egiziana e pure gay. Leggo in alcuni commenti che ciò sarebbe una risposta alla… - ottovanz : RT @luanavirgili: Il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, preoccupato per una deriva etica e civile in Italia, ha pubbli… - PZebelloni : RT @PoliticaPerJedi: Una volta qui nel PD era tutta deriva autoritaria. Poi sono tornati D'Alema, Bersani, Prodi e Letta a riportare libert… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Gli osservatori concordano sul fatto che l'economia italiana è di nuovo in una crisi molto profonda. Il governo dovrebbe discutere il da farsi per fare ripartire l'economia. Di questo non c'è traccia ...