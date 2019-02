Ultimo e la reazione dopo la mancata vittoria | tra torto e ragione

Blastingnews

(Di domenica 10 febbraio 2019) Ora che la 69esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa, giornalisti e vip dicono la loro sul vincitore e, ancora di più sul mancato vincitore, ovvero, che si è aggiudicato il secondo posto.Verso l'una e mezza di ieri notte, è stata aperta, non senza alcune incomprensioni, la busta contenente il nome del vincitore del Festival: a concorrere erano rimasti solo Mahmood con "Soldi" econ "I tuoi particolari": ad annunciare il primo classificato è stato il direttore artistico Claudio Baglioni, che ha proclamato vincitore proprio Mahmood, nell'incredulità generale di tutti, cantante compreso. Un componente de Il Volo ha abbracciato il ragazzo italo-egiziano,applaudiva cortesemente in disparte. Il pubblico, che già si era lamentato della classifica generale, in particolare dell'assenza di Loredana Bertè dal podio, ha continuato a fischiare questa ...