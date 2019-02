La squadra più ricca è l' ultima in classifica e miete record negativi | il paradosso di

FIFA19 - Cristiano Ronaldo re dei bomber. Juventus squadra più vincente. : TORINO - In campo, ma non solo, Cristiano Ronaldo fa la differenza. Da quando è arrivato a Torino la Juventus ha incrementato il proprio fatturato e ha consolidato il proprio dominio in Serie A . Il ...

Di Biagio verso Euro U21 : 'Chiesa e Pellegrini mi hanno dato l'ok - ci andrà la squadra più forte possibile' : Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under-21 Luigi Di Biagio ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport , in cui ha parlato delle convocazioni per il prossimo Europeo, che l'Italia giocherà in casa: 'Ci andrà la squadra più forte possibile: non è un'indicazione, è un obbligo. Ma finora Mancini mi ...

Applauso a Sanremo per Fabrizio Frizzi - che oggi avrebbe compiuto 61 anni. La direttrice De Santis : "Rammarico non averlo in squadra" : Un lungo commosso Applauso per Fabrizio Frizzi, che oggi avrebbe compiuto 61 anni. È quello che è stato tributato durante la conferenza stampa a Sanremo. Il ricordo della direttrice di Rai Uno Teresa De Santis: "Il mio unico rammarico è non averlo in squadra. Era un ragazzo straordinario, un grande professionista. Ha reso grande la Rai".Condurre Sanremo sarebbe stato un desiderio di Frizzi, ha svelato in un'intervista il ...

Sarri : 'Hazard deve giocare più per la squadra. Voglio cambiare il Chelsea' : Non è un momento semplice per Maurizio Sarri, chiamato a riscattare il pesante 4-0 subito nell'ultima partita contro il Bournemouth. La prima occasione di rivincita ci sarà a Stamford Bridge contro l'...

Mario Cipollini : “La mia idea per fare risorgere il ciclismo italiano. Una squadra tricolore con i più forti - magari un Team Rai” : Mario Cipollini ha lanciato la sua idea per fare risorgere il ciclismo italiano, il Re Leone è come sempre un vulcano e non si tira mai indietro, il mondo dei pedali è sempre al centro dei suoi pensieri e allora ha deciso di pubblicare sui suoi canali social una lettera con le sue riflessioni e le sue proposte per il futuro del nostro movimento. Tutto è partito da un discorso su Gianni Moscon (uno dei nostri migliori talenti), la “fuga di ...

Trade Anthony Davis-Lakers - spunta la grana Lonzo Ball : il playmaker vorrebbe una squadra che gli garantisse più minuti : Lonzo Ball possibile asset nella trattativa che potrebbe portare Anthony Davis ai Lakers: il playmaker però vorrebbe una squadra in grado di garantirgli un maggior minutaggio La richiesta di Trade di Anthony Davis rischia di cambiare fortemente il panorama NBA. I Pelicans, messi con le spalle al muro, dovranno sedersi al tavolo con altre franchigie per trattare l’addio della loro stella cercando di massimizzarne i ricavi. I Lakers ...

Vigili del Fuoco : una sola squadra operativa a Ravenna è poco - per i sindacati occorre più organico : È necessario una nuova tragedia affinché i nostri appelli siano ascoltati e presi in considerazione?" Cronaca , Società

Inter - Spalletti : "Serve più 'garra' con una squadra come il Torino" : Milano, 26 gennaio 2019 " Dopo il pareggio Interno col Sassuolo , l' Inter di Spalletti dovrà riprendere la corsa alla qualificazione in Champions League in trasferta a Torino . Match complicato, ...

Aneddoti e retroscena - a tutto Mourinho : “l’Inter è la squadra più forte che ho allenato. Ritirarmi? No - sono giovane” : L’allenatore portoghese ha parlato per la prima volta dopo l’esonero, rivelando la squadra più forte mai allenata “Voglio allenare, sono troppo giovane per ritirarmi, sono nel calcio da molto tempo ma compirò 56 anni fra un paio di settimane e sono davvero giovanissimo“. Lo dice José Mourinho rispondendo a una domanda sul suo futuro professionale a un mese dall’esonero dal Manchester United. “Voglio ...

Serie A - tutti i numeri del girone d'andata : il Napoli è la squadra che tira di più : MILANO - Il Napoli è la squadra che tira di più, la Juve quella che fa maggior possesso palla, corre il Bologna ma la più veloce è l' Inter . E' quanto emerge dell'infografica del campionato fornita ...

Spezia - Angelozzi : 'Sono orgoglioso della squadra - ma ora c'è la parte più difficile' : La Spezia - È il dirigente generale Guido Angelozzi a fare il bilancio di metà stagione alla ripresa dei lavori in casa aquilotta e a pochi giorni dal calcio d'inizio del mercato invernale. Angelozzi ...

La squadra più veloce del campionato sabato si gioca tutto in Coppa : leggi la cronaca di FemiCz Rovigo - San Donà leggi le parole di Umberto Casellato ROVIGO - Che le squadre di Casellato abbiano bisogno di tempo per carburare è un dato di fatto. Lo scudetto vinto con ...

Il calciatore Gerard Piqué ha comprato la più antica squadra di calcio di Andorra : Il gruppo Kosmos, società che si occupa di investimenti sportivi, di cui il difensore del Barcellona e della nazionale spagnola Gerard Piqué è co-proprietario, ha comprato il Futbol Club Andorra, la più antica squadra di calcio Andorrana, insieme ad altri