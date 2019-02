Fattura elettronica 2019 | pec e codice univoco | quando scatta l’obbligo

Fattura elettronica 2019 : proroga urgente - ANC fa ricorso : Fattura elettronica 2019: proroga urgente, ANC fa ricorso proroga Fattura elettronica, ricorso al via L’obbligo di Fattura elettronica scatterà dal 1° gennaio 2019, ma non tutti sono ancora pronti per l’introduzione della novità. Tra i contrari l’Associazione Nazionale Commercialisti, che ha perfino optato per la via giudiziaria, depositando presso il Tribunale Civile di Roma un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate. L’ANC richiede ...

Esonero Fattura elettronica 2019 : privati e aziende - cosa cambia : Esonero fattura elettronica 2019: privati e aziende, cosa cambia Come cambia l’ Esonero della fattura elettronica nel 2019 Novità importanti nel 2019 per privati e aziende che emettono fatture. Infatti, dal 1° gennaio del prossimo anno, entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Tuttavia sono previsti dei casi di Esonero, ...

Fattura elettronica 2019 : bolletta luce o gas - cosa cambia dal 2019 : Fattura elettronica 2019: bolletta luce o gas, cosa cambia dal 2019 Fattura elettronica per bolletta luce o gas, come cambia La novità della Fattura elettronica obbligatoria, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, investirà anche le bollette della luce e del gas. Infatti, per le aziende che gestiscono servizi legati alle utenze non ci saranno adempimenti diversi rispetto a quello a cui dovranno adeguarsi le altre imprese. I ...

Fattura elettronica 2019 : software gratis da scaricare - quali sono : Fattura elettronica 2019: software gratis da scaricare, quali sono Fattura elettronica gratis, come si fa L’obbligo di Fattura elettronica 2019 scatterà dal prossimo 1° gennaio per gli operatori Iva, fatta eccezione per le partite Iva che rientrano nel regime di vantaggio, che sia dei minimi o forfettario. Questi ultimi, infatti, hanno facoltà di emettere Fattura elettronica, ma per loro non vige alcun obbligo. In quanto alla Fattura ...

Fattura elettronica 2019 : detrazioni fiscali Iva nulle senza acquirente : Fattura elettronica 2019: detrazioni fiscali Iva nulle senza acquirente detrazioni fiscali e acquirente Fattura elettronica Dal 1° gennaio scatterà l’obbligo di Fattura elettronica 2019 per i titolari di partita Iva, fatta eccezione per i lavoratori che operano nei regimi agevolati (forfettari e minimi). Tuttavia c’è grande timore da parte delle partite Iva e dei commercialisti, soprattutto per le tempistiche e i tecnicismi che riguardano la ...

Seminario | Fattura elettronica : The Day After : Quali sono i problemi e le criticità riscontrati dopo l’avvio dell’obbligo, ma soprattutto quali sono i nuovi scenari e le opportunità che ci attendono nei prossimi mesi? Rispondono l’Agenzia delle Entrate e il Prof. Benedetto Santacroce. Il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di Fatturazione elettronica. Questo cambio di metodologia ha accompagnato anche molti dubbi, sia a livello teorico che pratico, nonostante i preparativi e ...

Fattura elettronica : sede destinatario errata non va sanzionata - normativa : Fattura elettronica: sede destinatario errata non va sanzionata, normativa L’obbligo di Fattura elettronica è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019, generando alcuni dubbi e grattacapi. Molti di questi possono essere risolti semplicemente facendo riferimento alla normativa a riguardo. Tra gli errori che si possono effettuare nell’emissione di una Fattura elettronica, figura la compilazione dei dati. In particolare della sede destinatario. ...

Delega Fattura elettronica 2019 : costo e chi può averla : Delega fattura elettronica 2019: costo e chi può averla fattura elettronica 2019: come funziona la Delega In vista del primo gennaio 2019, quando entrerà in vigore la fatturazione elettronica, emergono delle novità per chi sarà soggetto all’ obbligo di e-fattura. A comunicarle proprio l’ Agenzia delle Entrate in questi giorni: le novità riguardano innanzitutto il modulo per il conferimento o la revoca delle deleghe per l’ uso ...

Fattura elettronica a pagamento dai benzinai - quanto chiedono per farla : Fattura elettronica a pagamento dai benzinai, quanto chiedono per farla La Fattura elettronica è a pagamento? La richiesta è illegittima e bisognerebbe selezionare la cosa alla Guardia di Finanza. quanto appena detto si riferisce a degli episodi avvenuti in alcune stazioni di benzina, dove alla richiesta della Fattura elettronica, il benzinaio aggiunge una commissione variabile tra 1 euro e 1,50 euro sull’importo del carburante immesso. La ...

Fattura elettronica 2019 : codice destinatario - quando e a chi si comunica : Fattura elettronica 2019: codice destinatario, quando e a chi si comunica codice destinatario Fattura elettronica, come si genera La Fattura elettronica entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, ma sono ancora diversi i dubbi in attesa di risposta da parte degli operatori Iva tenuti all’adempimento. Tra le questioni sollevate spesso spicca quella relativa al codice destinatario. Cos’è, quando si utilizza e a chi si comunica? Cerchiamo ...

Fattura elettronica 2019 : conservazione ed esonero - il chiarimento : Fattura elettronica 2019: conservazione ed esonero, il chiarimento conservazione Fattura elettronica 2019, cos’è La Fatturazione elettronica 2019 partirà dal 1° gennaio 2019: l’ obbligo tuttavia non sarà immediatamente applicabile a tutti i soggetti fiscali. Infatti per alcune categorie ci sarà un esonero dall’ obbligo. Vedremo a breve quali saranno le categorie escluse dal vincolo di Fatturazione elettronica e quali i ...

Fattura elettronica in regime forfettario 2019 : come farla e a chi conviene : Fattura elettronica in regime forfettario 2019: come farla e a chi conviene Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di Fattura elettronica per i titolari di partita Iva. Esentati, per il momento, dal nuovo regime, i professionisti che operano nel regime agevolato (regime dei minimi e regime forfettario). Per loro non sussiste né il divieto né l’obbligo di aderire alla nuova Fattura elettronica, ma la possibilità di avvicinarsi e di ...

