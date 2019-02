Droga | armi e munizioni trovate in un casolare abbandonato | maxi sequestro a Filadelfia

Taylor Mega a Verissimo : 'Ho iniziato a Drogarmi a 14 anni' : La puntata odierna di Verissimo è stata davvero molto emozionante e ricca di colpi di scena. Tra le varie ospiti ad essere intervistate all'interno del salotto di Silvia Toffanin c'è stata anche Taylor Mega. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi ha deciso di mettersi a nudo rivelando particolari inediti in merito al suo passato da tossicodipendente. La ragazza ha svelato: "Ho iniziato a drogarmi a 14 anni". La Toffanin ha sbarrato gli occhi ...

Mafia - a Bari retata contro i clan : Droga - armi e ricettazioni. Inchiesta dopo gli omicidi a Japigia : A Bari vasta operazione della polizia di Stato nei quartieri Japigia, San Paolo, Libertà e Madonnella. Dalle prime ore dell'alba, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bari stanno ...

Zingaretti : vicinanza a Manuel - no zone dove comandano Droga e armi : Roma – “Oggi pomeriggio saro’ in Veneto. E proprio dal Veneto, la sua terra, voglio mandare un messaggio di vicinanza a Manuel. La sua vicenda e’ drammatica e, oltre a tutta la vicinanza e sostegno possibile a lui e alla sua famiglia, non possiamo non guardare il segnale che ci arriva quando un ragazzo di 19 anni viene colpito da una pallottola per strada senza aver fatto nulla e senza nessun motivo. É inaccettabile avere ...

Droga e armi - sette ordinanze custodia : ANSA, - GENOVA, 5 FEB - I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Genova stanno eseguendo sette ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di una operazione antiDroga. I militari stanno ...

Droga e armi - le passioni di Gianluca : Comiso - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ragusa hanno tratto in arresto, nel pomeriggio di ieri, un giovane comisano per detenzione ai fini di ...

Napoli : nascondeva armi e Droga - arrestato pusher : Aveva con se 500 grammi di sostanze stupefacenti , hashish, cocaina e crack in stecchette e dosi pronte per lo spaccio al dettaglio, e nella sua auto 3 pistole semiautomatiche di vario calibro avvolte ...

Blitz dei carabinieri nella Cisternina : sequestrate armi e Droga - tre arresti : I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un controllo pianificato nel complesso di edilizia popolare 'Cisternina' nell'hinterland nord-est di Napoli ove esiste una 'piazza di ...

Roma : armi e ingente quantitativo Droga in casa - in manette 36enne : Roma – Un’indagine lampo ha portato gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, in collaborazione con quelli del commissariato Primavalle a scoprire, nascosti in un appartamento su via della Pineta Sacchetti, 120 kg di droga fra hashish e marijuana, un revolver marca Smith & Wesson calibro 38 special con 5 cartucce calibro 38 special, 3.500 euro in contanti. Ad insospettire gli investigatori, nel corso di un controllo ...

Pescara : estorsioni - Droga e armi - arresti : 10.05 Vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Pescara per eseguire 6 ordini di custodia cautelare e numerose perquisizioni domiciliari nelle province di Pescara,Chieti,Teramo I provvedimenti sono scaturiti dalle indagini sull'omicidio di Alessandro Neri, ucciso a Pescara il 5 marzo 2018. Le accuse contestate sono di spaccio di droga,estorsione,detenzione e porto abusivo di armi e danneggiamento con incendio,relativamente ...

Omicidio Alessandro Neri : 6 arresti per Droga e armi a Pescara : Omicidio Alessandro Neri: 6 arresti per droga e armi a Pescara La Procura ha richiesto sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e alcune perquisizioni domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sull’uccisione del 29enne ritrovato lo scorso 8 marzo in un canale. Le accuse vanno dallo spaccio all’estorsione al porto abusivo di ...

Fondo Gesù - la polizia circonda il quartiere : trovate armi e Droga : A seguito del grave episodio delittuoso avvenuto nei giorni scorsi in via G. Di Vittorio del rione "Fondo Gesù" di questo capoluogo, sono stati implementati, anche con il concorso del personale dei ...

Droga - detenzione abusiva di armi e ricettazione. Nei guai un uomo di Galatone : Il 58enne di Galatone è finito in carcere per quella che ai carabinieri è apparsa essere chiaramente una fiorente attività di spaccio.

Armi - Droga e munizioni : dopo udienza di convalida - 28enne rimane in carcere

Bari - arsenale armi e Droga : un arresto : 6.12 I Carabinieri del comando provinciale di Bari, supportati da unità cinofile, hanno rinvenuto nel quartiere San Pio un vero e proprio arsenale di armi e consistenti quantitativi di stupefacenti.I militari hanno arrestato un 43enne Sequestrati un Kalashnikov, due fucili, tre pistole, cartucce di vario calibro, 2 giubbotti antiproiettile,un passamontagna, un puntatore laser e guanti di neoprene. Inoltre, i militari hanno sequestrato 600 ...