U&D | Nilufar e Giordano si sono detti addio | ' Eravamo troppo diversi'

Gossip U&D : Nilufar e Giordano non stanno più insieme - l'annuncio su Instagram : È finita tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: sono stati gli stessi protagonisti di Uomini e Donne ad usare i social network per comunicare ai fan questa triste notizia. Nelle "Instagram Stories" dell'ex tronista e del suo corteggiatore preferito, dunque, alcune ore fa sono apparsi dei messaggi che hanno confermato quello che molti pensavano da tempo: tra loro le cose non hanno funzionato, perciò si sono detti addio a poco più di sei mesi ...

Gossip U&D : Nilufar e Giordano sempre più distanti - Aldo e Alessia smentiscono la crisi : Tra le coppie nate a Uomini e donne, rimaste nel cuore degli spettatori, vi sono sicuramente Nilufar e Giordano ma anche Aldo e Alessia. Due coppie molto diverse ma entrambe seguite dal pubblico, curioso di scoprire come sta procedendo a distanza di tempo le loro relazioni. Ebbene possiamo dirvi che per Nilufar e Giordano la situazione non procede proprio nel migliore dei modi, mentre tra Aldo e Alessia tutto sta andando bene. Tra Giordano e ...

U&D - Nilufar Addati ha smesso di seguire una pagina IG dedicata alla coppia : fan delusi : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono diventati popolari al grande pubblico per aver intrapreso la loro storia dopo essere usciti dal dating di Uomini e Donne. Ad oggi però i due giovani sono sempre più distanti ed un gesto fatto nelle ultime ore da parte dell'ex tronista ha deluso i suoi fan. Giordano e Nilufar dopo essere usciti dal programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi sembravano davvero ad un passo dalla convivenza. A causa ...

U&D : Nicole e Fabio hanno rotto - Nilufar elimina la cartella nominata 'farfalla blu' da IG : In questo periodo, sono sempre di più i protagonisti di Uomini e Donne che stanno annunciando la loro separazione: Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, per esempio, sono gli ultimi in ordine di tempo ad aver usato i social network per comunicare ai loro fan di non stare più insieme. Nilufar Addati, invece, in queste ore ha acceso il gossip facendo un gesto molto forte: i più attenti hanno notato che l'ex tronista ha rimosso dal suo profilo ...

Gossip U&D - Nilufar e Giordano sarebbero in crisi : lei pronta a tornare a Napoli (RUMORS) : A quanto pare sarebbe un periodo tutt'altro che semplice per la coppia composta da Nilufar e Giordano, che abbiamo visto nascere nello studio di Uomini e donne e successivamente anche come protagonisti di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte sul web e sui social, i due sarebbero in una fase di stallo della loro relazione: è stata proprio Nilufar ad aver raccontato ai suoi fan dell'ennesimo ...

U&D : Rosa e Pietro diventeranno genitori - Nilufar e Giordano ancora in crisi : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Rosa Perrotta e Nilufar Addati, due ex troniste del programma. Se la prima è stata ospite insieme a Pietro Tartaglione di Domenica Live per annunciare una lieta notizia, l'italo-persiana ha rivelato di essere in crisi con Giordano. U&D Gossip: Rosa e Pietro aspettano un ...

U&D - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sarebbero lasciati : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, secondo alcune voci, avrebbero deciso di interrompere la loro relazione, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. I due ex protagonisti del dating, condotto e ideato da Maria De Filippi, dopo numerosi litigi avrebbero deciso di lasciarsi. In realtà, al momento, non è arrivata nessuna conferma o smentita e, quindi, si tratta solo di rumors non confermati dalla coppia. Giordano e Nilufar: che fine hanno ...

U&D - Nilufar Addati confessa su IG : 'Io e Giordano abbiamo litigato' : Il nuovo anno per due ex protagonisti di Uomini e Donne non è iniziato nel migliore dei modi. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno vivendo un momento di crisi. Attraverso un post inaspettato pubblicato su Instagram, l'ex tronista del dating condotto da Maria De Filippi, ha informato i suoi follower di aver avuto più di una discussione con il suo fidanzato. "Questa settimana io e Gio abbiamo avuto delle discussioni e litigato su più di una ...

U&D - disavventure per Giordano e Nilufar : l'ex tronista si spacca fortuitamente il labbro : Le disavventure sono storia di tutti i giorni anche per le famose coppie nate sotto i riflettori dello studio televisivo Mediaset più famoso di Canale 5: quello di Uomini e Donne. E' la volta della giovane coppia composta da Giordano Mazzocchi e da Nilufar Addati. E' stata quest'ultima ad annunciare la sua "disavventura" mostrando, in video, il labbro spaccato. In seguito anche Giordano è apparso molto furioso per via di un incidente avvenuto al ...