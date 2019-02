Tragedia di Rio | tutta la A brasiliana in campo con il lutto al braccio

Tragedia Flamengo - il commovente messaggio di Paquetà : “lì son cresciuto con il desiderio di diventare un uomo” : Il giocatore del Milan ha voluto postare sui social un messaggio di cordoglio per quanto successo nel centro sportivo del Flamengo La Tragedia avvenuta alle prime luci dell’alba di oggi nel centro sportivo del Flamengo ha toccato l’intero mondo del calcio, considerando anche i dieci morti accertati dalle autorità. Un dramma che ha colpito anche Lucas Paquetà, passato da poco al Milan proprio dal Flamengo, società che lo ha ...

Dalla Tragedia alla condanna : l'iter giudiziario del delitto di Cogne : La telefonata al 118, i soccorsi, le prime ipotesi successivamente smentite. Poi il processo mediatico, la condanna in primo grado e quella - ridotta - in appello.

Vittorio Feltri : Tragedia degli ex comunisti - muoiono : Disastro nel Pd. Arrivano i primi dati riguardanti l'elezione del segretario. Zingaretti che è in ballo da un anno e doveva prendere il 60 per cento, non raggiunge al momento neppure il 50. I due candidati renziani, assommandone i voti, sono più avanti di lui. Se in assemblea dovessero allearsi batt

Spagna - scampata Tragedia in campo : Cristian - 12 anni - salva la vita a un avversario : Poteva finire in modo realmente drammatico ciò che è accaduto durante una partita di calcio giovanile, ma la circostanza è stata sbrogliata argutamente da Cristian, un giovanissimo calciatore di appena dodici anni. Spinto dal suo istinto e dal suo sangue freddo il piccolo giocatore ha saputo mantenere la calma nel momento più opportuno. Questo ha fatto in modo di evitare un dramma, infatti Cristian ha salvato la vita ad un altro giovane ...

Tragedia dei migranti - Delrio attacca Salvini : “Basta offendere chi muore” : Graziano Delrio, presidente del gruppo PD alla Camera: "Ora basta, basta con le frasi di Salvini che offende chi muore alla ricerca di una vita migliore. Un Paese civile soccorre, non lascia annegare".Continua a leggere

La campagna elettorale in Abruzzo entra nel vivo. Salvini a Rigopiano per l'anniversario della Tragedia : "Subito 10 milioni e legge ad hoc" : Matteo Salvini dovrebbe recarsi a Rigopiano, in Abruzzo, venerdì prossimo in occasione dell'anniversario della tragedia avvenuta due anni fa. Secondo quanto riferiscono fonti leghiste, il ministro dell'Interno, che si è speso per ottenere i fondi a sostegno dei familiari delle 29 vittime della valanga, intende recarsi sul posto il 18 gennaio compatibilmente con gli impegni di governo. In Abruzzo, il 10 febbraio si vota per le ...

Salvini il 18 novembre a Rigopiano per l'anniversario della Tragedia. E promette : "Subito una legge ad hoc e 10 milioni" : Matteo Salvini dovrebbe recarsi a Rigopiano, in Abruzzo, venerdì prossimo in occasione dell'anniversario della tragedia avvenuta due anni fa. Secondo quanto riferiscono fonti leghiste, il ministro dell'Interno, che si è speso per ottenere i fondi a sostegno dei familiari delle 29 vittime della valanga, intende recarsi sul posto il 18 gennaio compatibilmente con gli impegni di governo.Dieci milioni per i familiari delle vittime ...

Corso Vittorio Emanuele - auto a gas esplode : Tragedia evitata - caos traffico : tragedia evitata al Corso Vittorio Emanuele: esplode macchina a gas, traffico in tilt. 'L'esplosione - dice il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli - è avvenuta per motivi ancora da ...

Incidente a Sondrio : Jessica morta a 26 anni. I nomi delle vittime della Tragedia in Valtellina : Un Incidente gravissimo quello avvenuto intorno alle 22.40 di domenica 16 dicembre 2018 lungo la superstrada 38 della Valtellina tra Cosio e Morbegno, in provincia di Sondrio. Due le auto coinvolte, che dopo l’impatto frontale hanno preso immediatamente fuoco, e sei vittime: sono morti sul colpo cinque persone, tre uomini e due donne, che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda e un uomo di 52 anni che si trovava sulla Fiat 500 X. L’esatta ...

Gerry Scotti - gaffe a The Wall : «Non è uno spray» - scivolone involontario dopo la Tragedia di Corinaldo : I protagonisti della puntata di The Wall del 12 dicembre sono stati i coniugi Franco e Rosa: la signora, piuttosto esuberante, si è presentata da Gerry Scotti con un cornetto portafortuna diventato ...

SFERA EBBASTA / Foto - il tatuaggio alla tempia per ricordare le vittime della Tragedia di Corinaldo - IlSussidiario.net : SFERA EBBASTA ha deciso di ricordare le sei vittime di Corinaldo attraverso un nuovo tatuaggio alla tempia con sei stelle vuote.

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Dalla Tragedia di Corinaldo al malore di Calcutta - IlSussidiario.net : Gli highlights di Che TEMPO che fa a partire da Lorenzo Jovanotti. Il super ospite della serata dice la sua sul caso Corinaldo; segue Edoardo Calcutta.

Tragedia IN DISCOTECA A CORINALDO/ Qualcuno ha letto le frasi di Sfera Ebbasta? - IlSussidiario.net : La TRAGEDIA della DISCOTECA di CORINALDO, dove a un concerto di Sfera Ebbasta sono morti 5 giovanissimi, deve interrogare anche tutti gli educatori.

Jovanotti/ Sulla Tragedia di Corinaldo : "La legge c'è; occorre rispettarla" - Che tempo che fa - - IlSussidiario.net : Jovanotti ospite di Fabio Fazio: l'idea del nuovo tour sulle spiagge italiane e il libro 'Noi siamo immortali' raccontati a Che tempo che fa.