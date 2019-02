Sanremo2019 Quarta serata IL PAGELLONE DEI LOOK | è l’argento | e non solo quello vivo che

oasport

: Il Volo sceglie una 'quarta voce', quella dello splendido violino suonato da Alessandro Quarta #Sanremo2019 - tvsorrisi : Il Volo sceglie una 'quarta voce', quella dello splendido violino suonato da Alessandro Quarta #Sanremo2019 - SanremoRai : Codici e ordine di esibizione dei duetti della quarta serata di #Sanremo2019 @Rainews @Raiofficialnews @RaiRadio2… - SanremoRai : Rivedi tutta l’esibizione de @ilvolo con #AlessandroQuarta su @RaiPlay ? -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Argentosul palco dell’Ariston per ladel Festival, dedicata ai duetti. Noncantato da Daniele Silvestri, ma ancheche ha colorato praticamente ogni dettaglio della kermesse, dall’abito con cui ha aperto lo spettacolo Claudio Baglioni, a metà strada fra la tuta spaziale e la corazza dell’Uomo di Latta, alla chitarra glitterata di Ligabue, passando per la manica dell’abito della Raffaele. Il Festival in bianco e nero, insomma, ha trovato un nuovo punto luce, per dirla con l’attrice e amica Chiara Sani, che mi ha sostenuta con la sua contagiosa simpatia nello stilare la mia personale pagella dei. Cominciamo!VIRGINIA RAFFAELE. Voto 5. Virginia lesina sui cambi d’abito,due anche stavolta. Il primo è un abito lungo a sirena nero glitterato e monospalla, abbastanza anonimo a dire il vero, se non fosse proprio per quella manica a contrasto ...