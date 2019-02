Mattarella ricorda la tragedia delle Foibe | prima volta al Qurinale

Mattarella ricorda giudice Alessandrini : 10.54 Il Presidente Mattarella ricorda il giudice Emilio Alessandrini, ucciso il 29 gennaio 1979 da Prima Linea:"Illuminato servitore dello Stato, espressione di una nuova generazione di magstrati, animata da forti sentimenti civili". Si oppose "ai nemici della convivenza civile, per costruire il futuro della nostra comunità sui principi di legalità e solidarietà umana",dice Mattarella Impegnato "nella lotta al terrorismo,in particolare ...

Mafia : Mattarella ricorda Mario Francese : ANSA, - ROMA, 26 GEN - "Quaranta anni fa Mario Francese - giornalista coraggioso e di grande professionalità - veniva assassinato a Palermo dalla Mafia. Prima di altri, Francese aveva compreso molto ...

"Fermare terroristi in fuga" : Mattarella ricorda Rossa ucciso dalle Br 40 anni fa : "Grazie a Guido Rossa e a tutti quanti hanno saputo rendere grande il nostro Paese", così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il sindacalista e alpinista ucciso dalle Brigate Rosse 40anni fa.Rossa aveva denunciato e fatto condannare un suo collega dell'Italsider di Genova, che aveva lasciato in fabbrica alcuni volantini delle Br. Per questo, il 24 gennaio 1979, Vincenzo Guagliardo, Riccardo Dura e Lorenzo Carpi spararono al ...

Mattarella ricorda operaio ucciso dalle Br : "Guido Rossa ha tenuto fede a valori Repubblica" : Cerimonia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Genova per ricordare Guido Rossa, l'operaio dell'Ansaldo ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse. A poche ore dalla manifestazione, sono comparse sui muri della città scritte inneggianti ai terroristi: un episodio sul quale ha espresso ferma condanna l'Aula della Camera. "Onoriamo qui, oggi, un uomo, un lavoratore, un delegato sindacale, un militante politico che, nel ...

Mattarella ricorda Guido Rossa : “Fedele ai valori della Resistenza” : Mattarella ricorda Guido Rossa: “Fedele ai valori della Resistenza” Il presidente della Repubblica ha preso parte alla cerimonia presso l’ex stabilimento Ilva di Cornigliano a 40 anni dalla morte del sindacalista genovese, ucciso dalle Brigate Rosse. In mattinata, alcune scritte contro Rossa e inneggianti alle Br sono apparse in ...

Mattarella ricorda Guido Rossa : "Fedele ai valori della Resistenza" - : Il presidente della Repubblica ha preso parte alla cerimonia presso l'ex stabilimento Ilva di Cornigliano a 40 anni dalla morte del sindacalista genovese, ucciso dalle Brigate Rosse. In mattinata, ...

Mattarella ricorda Guido Rossa : «I br in fuga devono scontare la pena»| Diretta : La Digos scopre una scritta in Salita Santa Brigida, proprio dove fu ucciso il procuratore Coco. La commemorazione del presidente della Repubblica all’ex Italsider

Castellammare - ricordato Piersanti Mattarella. Il sindaco : Studiare a scuola le sue idee : 'Vogliamo che i giovani studino gli atti amministrativi da lui adottati dimostrando che si può fare politica onestamente, prendendo le distanze, dando prova che ci sono i mezzi e i modi per il ...

Mattarella a Palermo per ricordare il fratello ucciso. Il prete : “Solidali con i migranti che nessuno accoglie in mare” : Messa della famiglia a Sant'Annuzza in suffragio del presidente assassinato. “Il suo programma politico era la trasparenza”

Fico ricorda Piersanti Mattarella : ... alla responsabilità nell'azione amministrativa, all'affermazione della legalità nel contrasto del fenomeno mafioso: una politica con le carte in regola che ha fatto di Piersanti Mattarella un ...

Casellati ricorda Piersanti Mattarella : Nella politica, nelle istituzioni, come nella società civile, il nostro Paese ha più che mai bisogno di persone perbene che lottino per una società più giusta, più sicura, più libera, senza ...

Fico ricorda Piersanti Mattarella : ... alla responsabilità nell'azione amministrativa, all'affermazione della legalità nel contrasto del fenomeno mafioso: una politica con le carte in regola che ha fatto di Piersanti Mattarella un ...

Casellati ricorda Piersanti Mattarella : Nella politica, nelle istituzioni, come nella società civile, il nostro Paese ha più che mai bisogno di persone perbene che lottino per una società più giusta, più sicura, più libera, senza ...

Palermo ricorda Piersanti Mattarella : 11.08 Si è svolta a Palermo,in Via Libertà,la commemorazione del presidente della Regione Piersanti Mattarella, fratello dell'attuale capo dello Stato, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980.Sul luogo del delitto, rappresentanti delle istituzioni hanno deposto corone di alloro. Per quell'omicidio sono stati condannati nel 1995 all'ergastolo i mandanti: i boss mafiosi Salvatore Riina, Michele Greco,Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano, Giuseppe ...