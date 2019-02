Bussetti a professori e presidi del sud | ' Non servono più soldi | impegnatevi di più'

Blastingnews

(Di sabato 9 febbraio 2019) Per colmare il divario con le scuole settentrionali non servirebbero più fondi, basterebbe più impegno e lavoro da parte di dirigenti scolastici, docenti e alunni. Parola del ministro Marco, che ha così risposto alla domanda di un giornalista sulle misure previste a supporto dell'istruzione nel meridione, durante la visita di ieri ad alcuni istituti scolastici campani.“Dovete impegnarvi forte", ha continuato, sottolineando la necessità di un maggiore impegno nel lavoro e più sacrifici, non di maggiori stanziamenti. Le reazioni della scuola meridionale, e non solo, non si sono fatte attendere. Anche la politica, con in testa gli alleati di governo del M5s, ha espresso profonda indignazione per le parole del ministro e chiede a gran voce scuse immediate....