Sta per arrivare il nuovo listino Tre | con offerte che vanno in pensione e aumenti per i

La mancanza di stimoli culturali nuoce alla Salute? La rispoSta è sì - ecco perché : La mancanza di stimoli culturali nuoce alla Salute? A cercare di rispondere al quesito è ‘Dottoremaeveroche’, il sito di informazione anti-fake news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in una scheda a cura del ‘Pensiero Scientifico Editore’. Ebbene: la risposta è positiva, e fra i soggetti più ‘vulnerabili’ ci sono bambini e donne. Esistono studi “che ...

Fiorentina - la richieSta alla Lega Calcio : sfida del 4 marzo spoStata per Astori? : Il 4 marzo ricorre l'anniversario della morte di Davide Astori. Sarà trascorso un anno dalla tragedia che ha sconvolto Firenze e tutto il Calcio italiano: il capitano viola trovato senza vita nella ...

Viterbo - blitz alla Stazione contro i clochard : buttate nei cassonetti le coperte dei senza tetto : Poco più di un mese fa fu il vicesindaco leghista di Trieste, Paolo Polidori, a buttare in un cassonetto le coperte di un senzatetto. Ora, un caso simile si registra a Viterbo dove questa mattina, ...

Roberta Morise nel dramma - rischia di perdere la viSta : «Le sto provande tutte» : ?Già una volta ho rischiato di perdere la funzionalità dell?occhio destro. Non che il sinistro sia perfetto, però l?altro è particolarmente...

Mafia capitale - chieSta condanna a cinque anni per Alemanno : Secondo l'accusa l'ex sindaco era "l'uomo politico di riferimento dell'organizzazione" del Mondo di Mezzo

Sardegna : continua la proteSta dei pastori per il prezzo del latte : Da diversi giorni in Sardegna è iniziata una protesta contro le industrie che pagano il latte munto dai pastori a soli 55 centesimi al litro, prezzi assolutamente troppo bassi per gli allevatori che non ci stanno e che stanno facendo valere i propri diritti. La pastorizia è uno dei settori economici principali di quest'isola e i pastori che, ogni mattina si alzano all'alba per mungere il proprio bestiame e tornano a casa stremati alla sera, non ...

V per Vendetta : il Film Stasera su Italia 1 : Tratto dal celebre graphic novel di Alan Moore e David Lloyd, è interpretato da Natalie Portman e Hugo Weaving. In onda questa sera alle 21.20 su Italia 1.

Roma : prova a sostituire telefono con saponetta - scoperto e arreStato : Roma – Ha tentato di mettere in scena la nota truffa della ‘saponetta’, ma gli esiti non sono stati quelli sperati. Un pregiudicato di 51 anni, originario di Napoli ma residente a Roma, ha avvicinato un cittadino camerunense di 35 anni in via Cialdini proponendogli, in vendita a un prezzo piu’ che vantaggioso, uno smartphone di ultima generazione. Dopo aver mostrato al possibile acquirente tutte le principali funzioni del ...

Diretta combinata Are / Mondiali Sci 2019 streaming video e tv : in piSta per lo slalom - si ricomincia! : Diretta combinata Are: info streaming video e tv della seconda prova femminile per i Mondiali di Sci 2019 in Svezia, oggi 8 febbraio 2019.

Reddito di Cittadinanza - per richiederlo online servono Spid e atteStazione Isee : Il 6 marzo si potrà fare richiesta del Reddito di Cittadinanza, per poter inoltrare la domanda occorre registrarsi al sito ufficiale, messo online in questi giorni ed è necessario essere in possesso dello Spid (Sistema pubblico di Identità digitale). Lo Spid si può richiedere online Per fare domanda di Reddito di Cittadinanza bisogna aspettare il 6 aprile 2019 ma sul sito governativo RedditodiCittadinanza.gov.it è possibile documentarsi sui ...

Foligno : quarta edizione per "Maker.3D" - il progetto che forma gli studenti sulla Stampa tridimensionale : ... Maurizio Renzini - con cui sensibilizzare i giovani rispetto a quelli che sono gli sviluppi della scienza, con attenzione al mondo occupazionale, imprenditoriale ed artigianale". Diviso in due parti,...

Salto con gli sci - Maren Lundby vince la tappa di Ljubno : sesto successo Stagionale per la norvegese : Maren Lundby ingrana la sesta a Ljubno: mani sulla Coppa del mondo. Lara Malsiner è quindicesima E sono sei. vince ancora Maren Lundby nella Coppa del mondo femminile di Salto con gli sci e le probabilità che conquisti la sua seconda sfera di cristallo consecutiva diventano sempre più alte con 171 punti di vantaggio su Katharina Althaus, oggi quarta. La norvegese va già al comando dopo la prima serie a Ljubno, ma con soli otto decimi sulla ...

Sanremo 2019 - cosa Sta accadendo all’Ariston? Tra fatti e “si dice che…” : Arisa sarebbe molto agitata - per un preciso motivo : Ormai ci siamo quasi, la quarta puntata proporrà addirittura ventiquattro duetti riducendo, o praticamente, eliminando le parti dedicate allo spettacolo. Mentre impazza il totovincitore, mentre si pensa a chi guiderà il Festival nel 2020 continuano le indiscrezioni. Vere o false? Ma sopattutto è un FATTO o SI dice? Il FATTO che Arisa sia una delle più belle voci della canzone italiana non è in discussione. A Sanremo, dove è in gara con “Mi ...