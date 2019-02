Sanremo | è morto d’infarto il cantante rock e produttore Carlo Cori

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Ilstroncato da un infarto. È successo giovedì sera a, durante una pausa di un concerto che aveva organizzato al teatro della Federazione Operaia di via Corradi, dal titolo “Cantandofor the world“. L’artista era uscito dalla sala per prendere una boccata d’aria quando è stato colto da malore: subito è stato soccorso dal personale del 118 che ha tentato di rianimarlo con il defibrillatore ma èpoco dopo in ospedale.era conosciuto anche come “il Vasco dell’Est” per il successo che aveva ottenuto nei Balcani e nei Paesi dell’Est: aveva organizzato infatti diversi festival di musica italiana in Lettonia, collaborando per la televisione di Stato russa. Tra i suoi brani più celebri “Uomini” e Posto di blocco”. In Italia è stato riscoperto in tv grazie ...