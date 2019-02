Ostia | incendio divampato in un insediamento abusivo | una persona rimasta ustionata

Blastingnews

: Incendio in baraccopoli vicino ai binari della Roma-Lido, un ferito - SkyTG24 : Incendio in baraccopoli vicino ai binari della Roma-Lido, un ferito - rep_roma : Ostia, incendio vicino alla ferrovia della Freccia del Mare [news aggiornata alle 21:48] - pa__rm : VIDEO | Incendio ad Ostia:fiamme viste dalla Roma Lido -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) È accaduto oggi, 8 febbraio ad. In undi rom in Via Ostiense 11, all'altezza di Viale dei Romagnoli è scoppiato un'improvviso intorno alle 17.20 del pomeriggio. Allertati prontamente i vigili del fuoco che si sono recati sul posto con tre squadre insieme alla Polizia e all'ambulanza. Nell'incidente sembrerebbeferita soltanto unaI dettagli dell'adIn Via Ostiense, precisamente sotto il viadotto di Attico Tabacchi dove in passato si trovava un vecchio deposito Atac e accanto un'officina Cotral ancora attiva, si trova uno, probabilmente di rom, che ha preso completamente a fuoco, per cause ancora sconosciute. Nella struttura era presente soltanto unache è, soccorsa immediatamente dalle dell'ambulanza è stata poi portata all'ospedale in "codice giallo". L', ...