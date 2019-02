Occhio ai danni del sole anche in inverno | consigli e trucchi per non farsi cogliere

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 febbraio 2019) È il tempo dei week-end in bianco: passeggiate ad alta quota, sciate in compagnia, escursioni, snowboard. Attività divertenti, che possono però nascondere insidie. In, infatti, si tende a trascurare la delicatezza dell’esposizione alin montagna ilpuò giocare brutti scherzi: l’irradiazione è maggiore con l’aumentare dell’altitudine. Ma non solo: in alta quota ilè intenso e la neve riflette i raggi solari, moltiplicandone gli effetti negativi. Sono in tanti, inoltre, coloro che sottovalutano ild’, pensando di essere immuni da scottature, perché coperti da strati di vestiti o semplicemente perché il cielo appare velato. Ma basta poco per cadere in fallo: togliersi i guanti o esporsi alsenza precauzione, può causarenotevoli alla nostra pelle. È bene dunque proteggersi, ponendo una particolare cura su determinate zone.Scopriamo ...