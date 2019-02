Caro campione ti scrivo di Tuttosport

Australian Open – La campionessa non stecca : Caroline Wozniacki liquida Van Uytvanck all’esordio : Caroline Wozniacki supera Alison Van Uytvanck all’esordio negli Australian Open: la campionessa in carica si impone in due set Esordio positivo per Caroline Wozniacki negli Australian Open. La campionessa in carica, attuale numero 3 al mondo, ha superato in 1 ora e 35 minuti la belga Alison Van Uytvanck (numero 52 WTA). Wozniacki si è imposta in due set vinti con il punteggio di 3-6 / 4-6. Ai trentaduesimi di finale Wozniacki affronterà ...