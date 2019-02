Addio ad Albert Finney | il grande attore inglese di “Tom Jones” | “Servo di scena” | “Big

optimaitalia

(Di venerdì 8 febbraio 2019)È morto a 82 anni dopo una breve malattia, uno dei più incisivi attori britannici degli ultimi sessant’anni. Nato nel Lancashire, nel 1936, proveniva dalla working class, ed era dunque la figura ideale per incarnare le inquietudini della nuova generazione di giovani inglesi che si riconoscevano, a partire dai tardi anni Cinquanta, nei drammi teatrali degli “angry young man” – un gruppo di drammaturghi con capofila John Osborne, l’autore di Ricorda con rabbia – e poi nel Free Cinema degli anni Sessanta.veniva dal teatro, s’era diplomato alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra nel 1955, e dopo l’esordio con il Birmingham Repertory Theatre nel 1956, come Bruto nel Giulio Cesare di Shakespeare, aveva riscosso i primi successi con la Royal Shakespeare Company nel registro drammatico e anche con ruoli brillanti, come quello della commedia musicale The ...