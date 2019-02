Rifiutano la scuola e vivono chiusi in camera. I numeri degli hikikomori in Italia

agi

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Insono sempre di più gli hikikomori: i giovani che smettono di andare a, non escono di casa (e a volte nemmeno dalla propria stanza) eil contatto con amici, insegnati e parenti. In altre parole, si isolano, come suggerisce il termine giapponese che significa “stare in disparte”. Quanti sono? È ancora presto per avere un quadro completo, alcune stime (non ufficiali) riportano almeno 100.000 casi. Quel che è certo è che gli hikikomoripiù a Nord che a Sud, hanno un'età media di 20 anni e sono perlopiù maschi.Sono solo alcuni dei primi dati statistici raccolti da Marco Crepaldi presidente dell'associazione Hikikomoriche si occupa dello studio del fenomeno e della creazione dei una rete di conoscenza e supporto. Si tratta di “un progetto di sensibilizzazione e informazione corretta sul fenomeno che i media – ma anche i medici - ...