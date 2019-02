Parma-Inter sarà diretta dal fischietto di Irrati, tutte le disegnazioni

lanotiziasportiva

: Prosegue il lavoro in vista di #ParmaInter: seduta mattutina ad Appiano ???? Guarda qui le foto ??… - Inter : Prosegue il lavoro in vista di #ParmaInter: seduta mattutina ad Appiano ???? Guarda qui le foto ??… - Sport_Mediaset : #Inter, patto d'onore #Nainggolan-#Spalletti: il Ninja ha perso 4 chili. Dopo un inizio difficile il belga al lavo… - Inter : Sabato sera c'è #ParmaInter: Irrati sarà l'arbitro del match ??? ?? -

(Di giovedì 7 febbraio 2019), ildi Pistoia designato per il match in programma sabato 9 febbraio alle ore 20:30 e valido per la 23^ giornata di Serie A TIMMassimilianodella sezione di Pistoia l’arbitro della sfida tra, valida per la 23^ giornata di Serie A TIM in programma sabato 9 febbraio alle ore 20:30.avrà come assistenti Lo Cicero e Cecconi, mentre il quarto uomoSacchi. Addetti VAR Valeri e Vuoto.Serie A 23° giornataATALANTA – SPALMASSA MELI – IMPERIALE IV: DI MARTINO VAR: FABBRI AVAR: MONDINBOLOGNA – GENOA h. 12.30ROCCHI MARRAZZO – VALERIANI IV: FOURNEAU VAR: DOVERI AVAR: DE MEOCHIEVO – ROMA Venerdì 08/02 h. 20.30ABISSO BOTTEGONI – PRENNA IV: PISCOPO VAR: PAIRETTO AVAR: TOLFOFIORENTINA – NAPOLI Sabato 09/02 h. 18.00CALVARESE RANGHETTI – VIVENZI IV: MARIANI VAR: PASQUA AVAR: DEL GIOVANEMILAN – CAGLIARI h. ...