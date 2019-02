La costellazione di satelliti Iridium NEXT è completa in orbita

OneWeb Satellites ha inviato i primi satelliti della costellazione verso il sito di lancio : OneWeb Satellites , joint venture fra Airbus e OneWeb , ha annunciato oggi la consegna dei primi satelliti per la costellazione OneWeb . I satelliti sono stati prodotti dallo stabilimento di OneWeb che si trova presso sito di Airbus Defence and Space di Tolosa e i primi sei sono stati spediti a Kourou per il lancio . Il primo lancio della mega costellazione è previsto per il 19 febbraio 2019 su un lanciatore Soyuz – il primo di una lunga ...

Terremoto Catania - Etna sorvegliato speciale : attivati i satelliti della costellazione italiana di COSMO-SkyMed : Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre alle 3:19 è stato registrato un Terremoto di magnitudo 4.9 con epicentro in provincia di Catania . Si tratta della scossa più violenta da quando è cominciata, il 24 dicembre, l’eruzione del’ Etna . Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, i tecnici dell’Agenzia Spaziale italiana hanno attivato, in modalità nominale, immediatamente, i quattro satelliti della costellazione italiana di ...

Osservazione della Terra : Thales Alenia Space supporterà le industrie aerospaziali coreane per lo sviluppo di una costellazione di 4 satelliti radar : Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi di aver siglato due contratti con Korea AeroSpace industries LTD. (KAI) e con Hanwha Systems Corporation, LTD. (HSC) per lo sviluppo congiunto di una costellazione di 4 satelliti radar ad alta risoluzione di Osservazione della Terra, nell’ambito del Progetto Korea “425 Project” della Agency for Defense Development (ADD) della Korea del Sud. Il Korea ...