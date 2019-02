Inter | Vrsaljko vola in Belgio per l' operazione Sul riscatto

Vrsaljko pronto per l’Intervento - torna disponibile Keita : Sime Vrsaljko ha deciso dove e quando operarsi al ginocchio sinistro, Keità intanto torna disponibile.Il croato, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid, finirà sotto i ferri la settimana prossima, tra martedì e mercoledì, ad Anversa, in Belgio: il ginocchio lo tormenta dal Mondiale ma decisivo è stato l’infortunio in Nations League dell’11 settembre, nel match con la Spagna.Il futuro di Vrsaljko lontano da MilanoIl 27enne esterno sarà operato ...

Inter - Vrsaljko fuori dalla lista Serie A : al suo posto Cedric Soares : All' Inter è arrivato la scorsa estate, strappato all'Atletico Madrid con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto al termine di una lunga trattativa: Sime Vrsaljko, però, in nerazzurro ...

Infortunio Vrsaljko - l’Inter lo esclude dalla nuova lista Uefa. Entra Cedric : Infortunio Vrsaljko – L’avventura molto breve di Sime Vrsaljko all’Inter potrebbe essere davvero agli sgoccioli. Sono infatti numerose indiscrezioni che ormai si stanno susseguendo da giorni su un possibile imminente intervento chirurgico per risolvere definitivamente i problemi al ginocchio sinistro che lo stanno tormentando da tempo. Un’operazione che di fatto farebbe terminare anzitempo la sua […] L'articolo ...

Inter - Vrsaljko fuori dalla lista per la Serie A : stagione finita? : I continui guai fisici che stanno tormentando la stagione di Vrsaljko hanno obbligato l'Inter a tornare sul mercato, dove è stato preso Cedric Soares dal Southampton con la formula del prestito con ...

Inter - Vrsaljko decide di operarsi e torna all’Atletico Madrid : Sime Vrsaljko dirà presto addio all’Inter, il calciatore croato si opererà al ginocchio e tornerà dunque all’Atletico Madrid prima del previsto Sime Vrsaljko ha deciso di operarsi al ginocchio sinistro, cambiando decisamente tutti i piani relativi alla sua stagione. Il terzino croato, con questa decisione, ha dunque chiuso la sua esperienza nerazzurra e tornerà infatti all’Atletico Madrid già da questo mese di gennaio, ...

Inter - i convocati di Spalletti per il Torino : c'è Politano - out Vrsaljko : MILANO - Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico dell' Inter Luciano Spalletti per la prima trasferta del nuovo anno contro il Torino . Presente Matteo Politano , out Sime Vrsaljko . I convocati - ...

Inter - Vrsaljko potrebbe tornare all’Atletico Madrid già a gennaio : Sime Vrsaljko potrebbe tornare all’Atletico Madrid dopo che l’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Cedric, terzino destro proprio come il croato Sime Vrsaljko alle prese con una situazione non certo piacevole. Il calciatore non gode più della fiducia dell’Inter che ha acquistato Cedric sulla corsia di destra e sta valutando le proprie condizioni per capire se operarsi o meno al ginocchio sinistro. Qualora Sime ...

Inter - Sime Vrsaljko non convince : un nuovo terzino - chi può arrivare al suo posto : Sime Vrsaljko (27 anni) non ha convinto l' Inter. Sarà per i continui infortuni, o per la resa non all' altezza delle aspettative (inevitabilmente influenzata dagli acciacchi), ma in Corso Vittorio Emanuele II ragionano sul futuro del croato, sempre più a rischio "taglio". Il terzino destro è arriva

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Cedric Soares pronto a rimpiazzare Sime Vrsaljko : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Cedric Soares può arrivare per sostituire Vrsaljko. Perisic può partire subito, in quel caso arriverà prima de Paul.

Inter - Vrsaljko può andare via a gennaio : c'è un altro club italiano : Vrsaljko via dall' Inter per andare al Napoli . Lo riporta Rai Sport , con i nerazzurri che lascerebbero già andare via a gennaio il terzino croato, e i Colchoneros che lo girerebbero al Napoli per avere Hysaj. Intreccio non semplice, ma l'Atletico è al lavoro: ...

Inter - si inizia a pensare ai riscatti : pochi dubbi per Vrsaljko e Politano - Keita in bilico : L’Inter inizia a pensare ai riscatti per evitare che si ripeta la situazione dell’anno scorso, con Cancelo e Rafinha che non sono stati confermati dal club per questioni di settlement agreement. Da giugno questo cesserà e i nerazzurri avranno più libertà di movimento. I prestiti da riscattare sono quelli di Vrsaljko, Politano e Keita. Nonostante gli infortuni, la società sembra avere pochi dubbi in merito al croato e lo stesso ...

Inter - Vrsaljko non offre garanzie : ora i piani di Ausilio possono cambiare : Il vice-campione del mondo ha, però, raccolto appena 8 presenze a causa di alcuni problemi fisici, con sullo sfondo l'opportunità Darmian che potrebbe compromettere la permanenza di Vrsaljko in ...

Juventus-Inter le formazioni ufficiali : Spalletti con Vrsaljko - Miranda e Gagliardini : JUVENTUS INTER formazioni ufficiali – Pochi minuti al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Inter. La Sfida, il Superclassico italiano, il Derby d’Italia, scegliete la definizione migliore. Allegri si affiderà al 4-3-3, nessuno spazio al turnover, solo cambi dettati dalla contingenza. In campo De Sciglio a sinistra al posto […] L'articolo Juventus-Inter le formazioni ufficiali: Spalletti con ...

Inter - si allontana il riscatto di Vrsaljko : i nerazzurri preparano l’assalto a Darmian : L’Inter si prepara per il ritorno in campo per il campionato di Serie A, di fronte la Juventus in una partita difficilissima per la squadra di Luciano Spalletti, i nerazzurri sono reduci dal pareggio sul campo della Roma, buona prestazione dell’Inter che però non è riuscita a conquistare i tre punti. Nel frattempo il club nerazzurro pensa anche al mercato, la dirigenza sta valutando le strategie per il futuro e l’Inter ...