Domenico è morto di tumore prima di laurearsi | nella bara la pergamena sfiorata

(Di giovedì 7 febbraio 2019)Palmisano non ce l'ha fatta. Di 26 anni, era uno studente di informatica: gli mancava solo un esame alla fine del suo percorso universitario. L'ultimo esame l'ha conseguito in ospedale, ma non ha avuto il tempo di ricevere la: ill'ha portato viache riuscisse a completare gli studi e raggiungere il traguardo. Laera quasi pronta per essere consegnata, ma è stato troppo tardi. A raccontare la storia è il Quotidiano di Puglia.sapeva benissimo che non gli restava molto da vivere – racconta Anna Pulpito, presidente dell'Associazione volontari ospedalieri - ma nonostante i dolori ha continuato a studiare per quel traguardo che per lui era fondamentale da raggiungere. Come se fosse un modo per sconfiggere la morte. Negli ultimi giorni mi chiedeva spesso: 'ce la farò a laurearmi?'"Secondo il quotidiano ...