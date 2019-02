ilfattoquotidiano

: Caso #Diciotti, scontro in giunta immunità su #Salvini. Grasso: 'Documenti presentati irricevibili' ?… - RaiNews : Caso #Diciotti, scontro in giunta immunità su #Salvini. Grasso: 'Documenti presentati irricevibili' ?… - ilfattoblog : Diciotti: i documenti di Conte, Di Maio e Toninelli sono armi di distrazione di massa - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) La vicenda dell’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sta prendendo una strana piega: i Cinque Stelle, invece che discutere se i reatistati al ministro dell’Interno siano stati commessi in nome di interessi più alti del rispetto della legge, si impegnano a dimostrare di condividere l’approccio generale del leader leghista all’immigrazione. Soprattutto nella parte piùstata, cioè la pratica ormai consolidata di tenere i migranti a decantare davanti alle coste italiane, salvo poi farli comunque sbarcare. Questa è una tattica suicida per due ragioni evidenti:1) Se i Cinque Stelle sull’immigrazione la pensano come Salvini, perché chi è sensibile al tema dovrebbe votare loro e non la Lega alle Europee? E chi vota Cinque Stelle perché non ama il Pd ma detesta gli eccessi di Salvini, come farà a continuare a sostenerli?2) La giunta per le autorizzazioni del Senato ...