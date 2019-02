Adrian | il flop di Celentano? Godo | lo aspettavo da 50 anni | l' ex amico

Don Backy su Adrian : "É un flop. Aspettavo da 50 anni questo momento" : lo storico componente di Clan che, al settimanale Oggi, racconta il suo punto di vista su Adrian, il musical di Adriano Celentano in onda su Canale 5. Don Backy rivela:' Il flop di Adrian? È da 50 ...

Don Backy su Adrian : "É un flop. Aspettavo da 50 anni questo momento” : È lo storico componente di Clan che, al settimanale Oggi, racconta il suo punto di vista su Adrian, il musical di Adriano Celentano in onda su Canale 5.Don Backy rivela:" Il flop di Adrian? È da 50 anni che ho aspettato questo momento. Ero sicuro che non trovasse spazio tra il pubblico. Ricalca alla perfezione il film Joan Lin, degli anni "80. Anche quello fu un insuccesso." L"artista che in passato ha avuto alcune incomprensioni con il ...

Adrian - Don Backy : “Il mega flop di Celentano? Erano 50 anni che aspettavo questo momento” : “Il mega flop di Celentano in prima serata? Erano 50 anni che aspettavo questo momento. Ero sicuro che il programma sarebbe andato male. Adrian ricalca il film Joan Lui, degli anni 80, che fu un grande insuccesso”. Non usa mezzi termini Don Backy, intervistato in esclusiva dal settimanale Oggi, per commentare l’insuccesso che ha avuto lo show di Adriano Celentano. Lo storico componente del Clan, che abbandonò dopo una lite col ...

Adrian - nuovo flop : stravince La Compagnia del Cigno : Ieri è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata di Adrian. La serie animata ideata da Adriano Celentano, dopo le polemiche delle scorse settimane, ha registrato un vero e proprio tonfo di ascolti. Terminato l'effetto curiosità della storia, ambientata in un'Italia distopica del 2068, il Molleggiato ha raccolto diverse delusioni dai dati Auditel. Male anche stavolta la prima parte con Aspettando Adrian, in diretta dal Teatro Camploy di ...

Adrian fa ancora flop - nuove polemiche. E il Codacons interviene : Adrian torna su Canale Cinque con una nuova puntata ed è ancora polemica. Mentre il Codacons interviene con un esposto per regolare il volume della pubblicità. La quarta puntata di Adrian prosegue seguendo il format ormai consolidato, con una prima parte in onda dal teatro veronese e una seconda parte in cui viene trasmesso il nuovo episodio del cartone ideato da Adriano Celentano con i personaggi disegnati da Milo Manara. La scorsa settimana ...

Adrian : dopo il flop di ascolti passa al martedì sera : Il cartone animato Adrian era sicuramente uno degli eventi televisivi più attesi di quest'anno. Tanti attesa, tanti spot (ad alto volume), tante notizie ed alcune di esse infondate ma che certamente aumentavano l'hype per quella che Mediaset pubblicizzava come "Serie evento". Eppure dopo il debutto qualcosa è andato storto e la fiducia dei telespettatori è scesa sempre di più, fino a toccare livelli di share veramente bassi e per nulla degni per ...

Adrian - AdrianO CELENTANO/ Diretta e anticipazioni quarta puntata : potevano fare a meno del nuovo flop? : ADRIAN, ADRIANo CELENTANO, anticipazioni 4 febbraio, canale 5: Orso e Carbone diventeranno alleati dell'orologiaio nella quarta puntata?

Pagelle TV della Settimana (21-27/01/2019). Promossi Storie Italiane e Minghi. Bocciati Adrian e l’annunciato flop di Non Uccidere : Adrian Promossi 9 a Storie Italiane. Nel traballante daytime feriale di Rai1, una nota positiva è lo show mattutino di Eleonora Daniele. Al programma, oltre ai buoni ascolti, va riconosciuta la capacità di creare filoni, non accontentandosi di trattare soltanto argomenti già battuti altrove. D’accordo, ci sono alcuni aspetti criticabili che però vanno pure contestualizzati rispetto all’obiettivo del programma di parlare, con un ...

Celentano ammette il flop di Adrian e fa infuriare i vertici Mediaset : Dopo le polemiche delle prime due puntate nella serata di ieri è andata in scena la terza puntata di Adrian, la serie evento ideata da Adriano Celentano. Questa volta i vertici Mediaset sembrano essere arrivati davvero al limite per una frase pronunciata dal cantante durante una delle sue comparsate. Lo scorso martedì Adriano Celentano dopo essere salito sul palcoscenico nel confessarsi con Nino Frassica aveva dichiarato di aver peccato di ...

Adriano Celentano - la confessione dopo il flop : 'Volevo sabotare l'auditel di Canale 5' : Il ritorno televisivo di Adriano Celentano continua a suscitare un bel po' di polemiche, soprattutto alla luce degli ascolti decisamente disastrosi che il suo Adrian sta registrando in prime time su Canale 5. I dati delle prime due puntate trasmesse sono tutt'altro che positivi e, anche dal punto di vista dei contenuti, lo show sembra non aver fatto breccia nel cuore degli spettatori, che si aspettavano molto di più dal Molleggiato. Ieri sera, ...

Adrian e Isola flop - bomba di Mediaset : cambia tutto : Mediaset prova a spegnere l'incendio dei disastrosi dati Auditel di "Adrian" e dell'"Isola dei Famosi" correndo ai ripari e rivoluzionando il palinsesto con appena due giorni d'anticipo rispetto alla ...

Mediaset - dopo il flop di Adrian ci pensa Maria De Filippi : così può salvare il Biscione : Capita di scommettere sul cavallo sbagliato. Alcuni, però, possono costarci caro, diciamo 20 milioni di euro, come quelli spesi per il cartoon Adrian, e altri svariati milioni di spettatori che cambiano canale. così finisce che, già a gennaio, Canale 5 si ritrovi all'ultima spiaggia. Più precisament

Adrian - Vittorio Sgarbi a "I lunatici" su Radiodue : "Celentano ha fatto flop? Ma lui è morto nel 1970" : La ciliegina sulla torta, dopo una sttimana di critiche e polemiche alle prime due puntate di "Adrian". A metterla è stato Vittorio Sgarbi intervenendo su Radiodue al programma "I lunatici" condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Che fanno notare come la trasmissione di Adriano Celentano su

Adrian - Vittorio Sgarbi a 'I lunatici' su Radiodue : 'Celentano ha fatto flop? Ma lui è morto nel 1970' : La ciliegina sulla torta, dopo una sttimana di critiche e polemiche alle prime due puntate di 'Adrian' . A metterla è stato Vittorio Sgarbi intervenendo su Radiodue al programma ' I lunatic i' ...