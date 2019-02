NBA | due scelte | Hart e Zubac aggiunti al pacchetto | L A ipoteca il futuro per Davis

All-Star Game NBA 2019 – Convocazione speciale per Nowitzki e Wade : l’ultima volta di due grandi veterani : La lega ha riservato due convocazioni speciali per il prossimo All-Star Game NBA 2019 a due grandi leggende all’ultima apparizione: Dirk Nowitzki e Dwyane Wade Esclusi dalle votazioni legate ai titolari, non compresi nel lotto delle riserve, Dirk Nowitzki e Dwyane Wade sembrava non potessero prendere parte al loro ultimo, romantico, All-Star Game della loro carriera. Entrambi appenderanno la casacca al chiodo a fine stagione (sicuro Wade, ...

NBA – Rissa Booker-Dieng - i due si cercano nel tunnel degli spogliatoi : la giustificazione di Gorgui è ridicola [VIDEO] : Devin Booker e Gorgui Dieng si beccano in campo e si cercano nel tunnel degli spogliatoi dpo l’espulsione: la giustificazione del giocatore dei Timberwolves diventa virale A volte in campo, con la tensione alle stelle, basta un minimo contatto a far scatenare una Rissa. È quanto accaduto nella sfida tra Suns e Timberwolves, con protagonisti Devin Booker e Gorgui Dieng. Il tutto è nato da una spalla di Dieng che ha ‘steso’ ...

NBA – Cousins a due facce : “ritorno? Felice come un bambino - ma la standing ovation finale è stata finta - smettetela” : DeMarcus Cousins felicissimo per l’esordio in maglia Warriors: l’ex Pelicans però bacchetta media e tifosi per l’ovazione ricevuto, a suo dire alquanto finta Nella notte italiana, DeMarcus Cousins ha fatto il suo esordio con la maglia dei Golden State Warriors. Il centro ex Pelicans ha messo insieme 14 punti, 3 assist, 6 rimbalzi in 15 minuti di gioco, prima di uscire per 6 falli commessi. Il solito ‘Boogie’, ...

NBA - infortunio Danilo Gallinari : la schiena si blocca - salta le prossime due? : Non è stata decisamente la migliore delle serate per Danilo Gallinari. La partita del numero 8 degli L.A. Clippers contro i Golden State Warriors è durata solamente otto minuti, vittima di un dolore ...

NBA – Infortunio LeBron James : aumentano i tempi di recupero - il ‘Re’ fuori altre due partite : aumentano ancora i tempi di recupero di LeBron James: il leader dei Lakers, fuori da 11 partite, salterà probabilmente le sfide contro OKC e Houston Nonostante il successo della notte contro i Chicago Bulls, i Los Angeles Lakers devono fare i conti, ancora una volta, con l’assenza di LeBron James. Il numero 23 dei giallo-viola ha saltato ben 11 partite, per quello che si può definire il peggior Infortunio della sua carriera. Per guarire ...

NBA - notte di stelle : Curry guida i Golden State Warriors. Due overtime a Washington : LOS ANGELES , USA, - Doveva essere la serata di LeBron James , invece la partita tra Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers fa solo da cornice a una spettacolare notte NBA. Toronto resta prima nella ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 gennaio). Due ottime prestazioni di Gallinari e Belinelli non bastano ai Clippers ed agli Spurs. Cadono i Celtics : Un’altra notte di basket NBA va in archivio con otto partite giocate: nessun overtime, ma tanta lotta negli incontri sui quali si sono sviluppate le ore della sera americana. Andiamo a vedere cosa è successo nelle principali arene degli Stati Uniti. Nel match del primo pomeriggio di Los Angeles, i Clippers Cadono allo Staples Center contro i Detroit Pistons per 104-109. Pur con i suoi 23 punti, Danilo Gallinari si vede vanificare lo sforzo ...

Mercato NBA – Rockets e Cavs studiano una trade fra due ‘scontenti’ : Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith : Gli Houston Rockets e i Cleveland Cavaliers starebbero studiando una particolare trade fra due giocatori finiti ai margini dei rispettivi progetti: Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith La trade deadline di febbraio, il termine ultimo per gli scambi tra franchigie in vista del rush finale della seconda parte di stagione, si avvicina a grandi passi e le squadre studiano le ultime trade prima dello stop finale. Fra i team più attivi ci ...

NBA : Denver travolge i Clippers di Gallinari - agli Spurs servono due overtime per battere OKC : Danilo Gallinari deve alzare bandiera bianca contro i 'suoi' ex Denver Nuggets . Il 'Gallo' ne mette 18 ma i Clippers si arrendono 100-121: tripla doppia per Jokic , che chiude con 18 punti, 14 ...

NBA - LaMarcus Aldridge e Spurs da record : i Thunder perdono dopo due overtime : San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 154-147 2OT Che bello. Difficile trovare altre parole al termine di una partita infinita come quella tra Spurs e Thunder, conclusa dopo una maratona di 58 ...

NBA - Antetokounmpo sfida Harden : un premio - di MVP - per due : Si rivedranno a fine marzo, quando al termine della stagione regolare mancheranno poco più di due settimane: per allora le candidature di James Harden e Giannis Antetokounmpo al premio di MVP NBA 2018-...

NBA – I Timberwolves esonerano coach Thibodeau : due i nomi caldi per sostituirlo : I Minnesota Timberwolves hanno esonerato a sorpresa coach Tom Thibodeau nelle ore successive al successo con i Lakers: rapporti ormai deteriorati fra allenatore e società, due nomi per sostituirlo La stagione dei Minnesota Timberwolves è iniziata fra tante difficoltà e a farne le spese è stato coach Tom Thibodeau. La franchigia di Minneapolis, a sorpresa, ha annunciato l’esonero del coach che la scorsa stagione ha fatto tornare la squadra ...