Lo smartworking è molto più che lavoro da casa

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) di Luca Brusamolino *Il 22 maggio 2017 veniva approvata la normativa sulagile, che sancisce la possibilità per lo smartworker di prestare la propria attività senza vincoli di luogo e orario, all’interno del contratto disubordinato e fatto salvo il vincolo sulla durata massima dell’orario posto dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. A distanza di un anno e mezzo permane però una certa confusione sulla definizione, che nell’accezione comune equipara lounicamente alda, e che invece riguarda un cambiamentopiù ampio e che investe tutta l’organizzazione.Un cambiamento di cui il remote working rappresenta l’aspetto più tangibile: grazie alla tecnologia possiamo lavorare senza essere per forza in un determinato luogo e collaborare anche in maniera asincrona. Questo impatta in modo dirompente sui comportamenti delle ...