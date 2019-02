Le due storie di Shaakir

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Egregio ministro Salvini,vorrei chiederle mezz'ora del suo tempo per ascoltare un consulente prezioso, che potrebbe ispirarla in qualche decisione. Si chiama, giovane profugo somalo. Da minorenne ha ricevuto asilo e passaporto in Europa. Ora vorrebbe spiegarle il male e poi il bene che ha vissuto. Non so se lei ha mai parlato a tu per tu con un profugo africano scampato a morte violenta.Mi permetto di scriverle, perché anche io sono un migrante e perché ho esperienza di naufragi. Ho navigato per anni. In mare sono stato salvato e ho salvato. Ho imparato e insegnato a farlo.In seguito ho scoperto che anche a terra, per esempio su un treno, si possono salvare naufraghi.Siamo nel 2015., 17 anni, somalo, è sfuggito all'arruolamento nelle milizie Al Shabab. Avevano ucciso sua sorella perché non rivelava il suo nascondiglio. Traversa mezza ...