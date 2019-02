Intelligenza artificiale | a marzo la prima gara per assegnare i fondi?

L'Intelligenza artificiale di Huawei completa l'Ottava Sinfonia di Schubert : Tecnologie che aprono possibilità potenzialmente infinite, dagli impieghi militari al marketing, e di fronte alle quali nessuna economia avanzata vuole restare indietro. Anche a questo serve l'...

Intervista – Martin Ford : «Vi spiego come l’Intelligenza artificiale cambierà il futuro del lavoro e le nostre vite» : La prima legge della robotica del celebre scrittore Isaac Asimov recita: «Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno». Oggi a quasi ottant’anni di distanza siamo tornati a chiederci come il progresso tecnologico, la rivoluzione digitale e l’automazione diffusa, hanno radicalmente cambiato il nostro modo di concepire il mondo del lavoro ...

Google usa l’Intelligenza artificiale per farvi giocare con il teatro delle ombre cinesi : L’Intelligenza Artificiale si mette al servizio delle ombre cinesi. Se vi state chiedendo cosa c’entra l’antichissima arte delle ombre con un computer, la risposta è molto semplice. Google ha messo online la pagina Shadow Art che permette di giocare con le ombre in maniera del tutto nuova e appassionante. Si tratta di un gioco che si esegue all’interno della pagina del browser – quindi non occorre installare nulla sul PC, ...

Così l'Intelligenza artificiale aiuta le api - VIDEO : l'intelligenza artificiale corre in aiuto delle api e scova il loro nemico numero uno, il parassita noto come 'il distruttore': l acaro varroa, che le attacca negli alveari e le uccide. Il sistema ...

BPER punta su Intelligenza artificiale con assistente virtuale 'Dotti' : Un assistente virtuale accessibile via Facebook e disponibile 7 giorni alla settimana, 24 ore su 24. E' Dotti, il nuovo strumento lanciato da BPER che conferma così la forte attenzione al tema dell'...

Enea : diagnosi oncologiche più precoci con Intelligenza artificiale : Roma, 1 feb., askanews, - Realizzare un dispositivo medico innovativo e a basso costo per diagnosi sempre più precoci, precise e rapide dei tumori, attraverso una semplice analisi del sangue o delle ...

Salute : diagnosi oncologiche sempre più precoci grazie all’Intelligenza artificiale : Realizzare un dispositivo medico innovativo e a basso costo per diagnosi sempre più precoci, precise e rapide dei tumori, attraverso una semplice analisi del sangue o delle urine: è questo l’obiettivo del progetto ADVISER, finanziato dalla Regione Lazio con circa 400 milioni di euro, e coordinato dalla società di ingegneria informatica Kell srl in collaborazione con ENEA, Consorzio ARES di Roma e Istituto Nazionale Biostrutture e ...

Con Virtual Coach l’Intelligenza artificiale siede in panchina. La squadra vincerà? : Può la tecnologia migliorare i risultati sportivi di una squadra di calcio? O portare gli “allenatori da bar” a commenti più circostanziati? Presto risponderà a questa domanda Virtual Coach, un algoritmo creato da Math & Sport, startup italiana nata dall’incubatore del Politecnico di Milano. Il software in pratica raccoglie tutti i dati provenienti dalle telecamere televisive che seguono gli incontri di calcio, che in gergo si ...

Intelligenza artificiale - ecco chi chiede brevetti nel mondo : (foto: Chris McGrath/Getty Images) Le domande di brevetto nel segmento dell’Ai sono cresciute prepotentemente a partire dal 2013, secondo uno studio della World Intellectual Property Organization (Wipo) divulgato il 31 gennaio. Una panoramica ampia quella dell’organizzazione Onu che ha sede a Ginevra, che dimostra come l’attività di brevettazione nel campo dell’Ai abbia subito un’accelerazione importante negli ...

Economia circolare e Intelligenza artificiale : La Ellen MacArthur Foundation ha pubblicato una ricerca su come l'intelligenza artificiale possa contribuire ad accelerare la transizione ad un modello di funzionamento circolare dell'Economia (Artificial intelligence and the circular economy - AI as a tool to accelerate the transition 2019).La ricerca, oltre all'approfondimento delle applicazioni dell'intelligenza artificiale allo sviluppo di modelli circolari nei settori degli alimenti e delle ...

L'Intelligenza artificiale di Google batte i campioni di Starcraft : Dopo gli scacchi e Go, ha acquisito conoscenze pari a 200 anni di gioco. Più lenta dei giocatori umani, ha vinto tutti i martch tranne uno

Questi volti non esistono : li ha sfornati l’Intelligenza artificiale : volti che non esistono. Ma che qualche anno fa non sarebbero neanche potuti esistere per come sono. Così convincenti e affascinanti. In una parola: credibili. E che danno l’idea dell’avanzamento massiccio dell’intelligenza artificiale nell’ambito della generazione di immagini inedite. In altre parole, i sistemi di Ai stanno diventando eccellenti nel partorire fake face, volti che non esistono. Ma che sembrano del tutto verosimili. Sembrano come ...

ZTE lancia il Set Top Box 4K di 2a generazione con Intelligenza Artificiale : ZTE lancia B866V2, il nuovo Set Top Box 4K di seconda generazione con piattaforma Android TV, Intelligenza Artificiale e supporto a Dolby Vision. L'articolo ZTE lancia il Set Top Box 4K di 2a generazione con Intelligenza Artificiale proviene da TuttoAndroid.

Gli italiani non temono l’Intelligenza artificiale : Gli italiani non temono l’intelligenza artificiale, anzi, guardano a questa innovazione come un’opportunità. Due terzi dei dipendenti, infatti, ritiene che automazione, robotica e intelligenza artificiale influenzeranno positivamente il proprio lavoro nei prossimi cinque o dieci anni e l’80% considera positivamente il crescente impatto della tecnologia sul mondo del lavoro. Ma la percezione cambia se si analizzano le competenze richieste dalla ...